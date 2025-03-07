Фантастично ароматні булочки до сніданку: рецепт апетитних ватрушок (відео)

Як приготувати ароматні ватрушки

Кисломолочний сир — це чудовий продукт, який допоможе зробити смачнішими як солоні, так і солодкі страви. Ми ділились рецептом апетитних пончиків. Тепер розповімо, як спекти фантастично ароматні ватрушки до сніданку.

Ці булочки виходять м’якенькими, апетитними, ще й готуються легко. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком catherine.zhukotska.

Інгредієнти:

400 г кисломолочного сиру

1 яйце

1 жовток

60 г борошна

густий білий йогурт

кілька ягід

Спосіб приготування:

Перш за все, потрібно обʼєднати кисломолочний сир з яйцем та жовтком. Вимішати все до однорідності. Після цього у масу додати борошно та ще раз ретельно перемішати. Вологими руками формуємо з тіста кульки. Одразу викладаємо їх на підготовлене деко з пергаментом. Тоді розплюскуємо їх, наприклад, дном склянки, так, щоб вийшли ватрушки. Зверху викладаємо грецький густий йогурт. Кладемо кілька ягідок всередину — для яскравого смакового акценту (можна не додавати, тоді будуть білі). Ставимо деко в заздалегідь розігріту духовку. Випікаємо орієнтовно 25 хвилин при 200 градусах.

Це чудовий варіант смачненького до чаю або до сніданку. Також ми розповідали, як приготувати смачні гречаники.