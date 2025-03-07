Фантастично ароматні булочки до сніданку: рецепт апетитних ватрушок (відео)
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Як приготувати ароматні ватрушки
Кисломолочний сир — це чудовий продукт, який допоможе зробити смачнішими як солоні, так і солодкі страви. Ми ділились рецептом апетитних пончиків. Тепер розповімо, як спекти фантастично ароматні ватрушки до сніданку.
Ці булочки виходять м’якенькими, апетитними, ще й готуються легко. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком catherine.zhukotska.
Інгредієнти:
- 400 г кисломолочного сиру
- 1 яйце
- 1 жовток
- 60 г борошна
- густий білий йогурт
- кілька ягід
Спосіб приготування:
- Перш за все, потрібно обʼєднати кисломолочний сир з яйцем та жовтком. Вимішати все до однорідності.
- Після цього у масу додати борошно та ще раз ретельно перемішати. Вологими руками формуємо з тіста кульки.
- Одразу викладаємо їх на підготовлене деко з пергаментом. Тоді розплюскуємо їх, наприклад, дном склянки, так, щоб вийшли ватрушки.
- Зверху викладаємо грецький густий йогурт. Кладемо кілька ягідок всередину — для яскравого смакового акценту (можна не додавати, тоді будуть білі).
- Ставимо деко в заздалегідь розігріту духовку. Випікаємо орієнтовно 25 хвилин при 200 градусах.
Це чудовий варіант смачненького до чаю або до сніданку. Також ми розповідали, як приготувати смачні гречаники.