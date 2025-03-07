Рус

Фантастично ароматні булочки до сніданку: рецепт апетитних ватрушок (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дуже смачні ватрушки з сиром Новина оновлена 07 березня 2025, 16:32
Дуже смачні ватрушки з сиром. Фото smachnonews.24tv.ua

Як приготувати ароматні ватрушки

Кисломолочний сир — це чудовий продукт, який допоможе зробити смачнішими як солоні, так і солодкі страви. Ми ділились рецептом апетитних пончиків. Тепер розповімо, як спекти фантастично ароматні ватрушки до сніданку.

Ці булочки виходять м’якенькими, апетитними, ще й готуються легко. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком catherine.zhukotska.

Інгредієнти:

  • 400 г кисломолочного сиру
  • 1 яйце
  • 1 жовток
  • 60 г борошна
  • густий білий йогурт
  • кілька ягід

Спосіб приготування:

  1. Перш за все, потрібно обʼєднати кисломолочний сир з яйцем та жовтком. Вимішати все до однорідності.
  2. Після цього у масу додати борошно та ще раз ретельно перемішати. Вологими руками формуємо з тіста кульки.
  3. Одразу викладаємо їх на підготовлене деко з пергаментом. Тоді розплюскуємо їх, наприклад, дном склянки, так, щоб вийшли ватрушки.
  4. Зверху викладаємо грецький густий йогурт. Кладемо кілька ягідок всередину — для яскравого смакового акценту (можна не додавати, тоді будуть білі).
  5. Ставимо деко в заздалегідь розігріту духовку. Випікаємо орієнтовно 25 хвилин при 200 градусах.

Це чудовий варіант смачненького до чаю або до сніданку. Також ми розповідали, як приготувати смачні гречаники.

Теги:
#Рецепт #Сир #Випічка #Кисломолочний продукт