Фантастически ароматные булочки к завтраку: рецепт аппетитных ватрушек (видео)

Как приготовить ароматные ватрушки

Кисломолочный творог – это отличный продукт, который поможет сделать вкуснее как соленые, так и сладкие блюда. Мы делились рецептом аппетитных пончиков. Теперь расскажем, как испечь фантастически ароматные ватрушки к завтраку.

Эти булочки получаются мягкими, аппетитными, еще и готовятся легко. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником catherine.zhukotska.

Ингредиенты:

400 г творога

1 яйцо

1 желток

60 г муки

густой белый йогурт

несколько ягод

Способ приготовления:

Прежде всего нужно объединить творог с яйцом и желтком. Вымешать все до однородности. Затем в массу добавить муку и еще раз тщательно перемешать. Влажными руками формируем из теста шарики. Сразу выкладываем их на подготовленный противень с пергаментом. Тогда расплескиваем их, например, дном стакана, так, чтобы получились ватрушки. Сверху выкладываем греческий густой йогурт. Кладем несколько ягодок внутрь – для яркого вкусового акцента (можно не добавлять, тогда будут белые). Ставим противень в заранее разогретую духовку. Выпекаем ориентировочно 25 минут при 200 градусах.

Это отличный вариант вкусненького к чаю или к завтраку. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные гречишники.