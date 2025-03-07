Фантастически ароматные булочки к завтраку: рецепт аппетитных ватрушек (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Как приготовить ароматные ватрушки
Кисломолочный творог – это отличный продукт, который поможет сделать вкуснее как соленые, так и сладкие блюда. Мы делились рецептом аппетитных пончиков. Теперь расскажем, как испечь фантастически ароматные ватрушки к завтраку.
Эти булочки получаются мягкими, аппетитными, еще и готовятся легко. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником catherine.zhukotska.
Ингредиенты:
- 400 г творога
- 1 яйцо
- 1 желток
- 60 г муки
- густой белый йогурт
- несколько ягод
Способ приготовления:
- Прежде всего нужно объединить творог с яйцом и желтком. Вымешать все до однородности.
- Затем в массу добавить муку и еще раз тщательно перемешать. Влажными руками формируем из теста шарики.
- Сразу выкладываем их на подготовленный противень с пергаментом. Тогда расплескиваем их, например, дном стакана, так, чтобы получились ватрушки.
- Сверху выкладываем греческий густой йогурт. Кладем несколько ягодок внутрь – для яркого вкусового акцента (можно не добавлять, тогда будут белые).
- Ставим противень в заранее разогретую духовку. Выпекаем ориентировочно 25 минут при 200 градусах.
Это отличный вариант вкусненького к чаю или к завтраку. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные гречишники.