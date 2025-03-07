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Фантастически ароматные булочки к завтраку: рецепт аппетитных ватрушек (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Очень вкусные ватрушки с творогом Новость обновлена 07 марта 2025, 16:32
Очень вкусные ватрушки с творогом. Фото smachnonews.24tv.ua

Как приготовить ароматные ватрушки

Кисломолочный творог – это отличный продукт, который поможет сделать вкуснее как соленые, так и сладкие блюда. Мы делились рецептом аппетитных пончиков. Теперь расскажем, как испечь фантастически ароматные ватрушки к завтраку.

Эти булочки получаются мягкими, аппетитными, еще и готовятся легко. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником catherine.zhukotska.

Ингредиенты:

  • 400 г творога
  • 1 яйцо
  • 1 желток
  • 60 г муки
  • густой белый йогурт
  • несколько ягод

Способ приготовления:

  1. Прежде всего нужно объединить творог с яйцом и желтком. Вымешать все до однородности.
  2. Затем в массу добавить муку и еще раз тщательно перемешать. Влажными руками формируем из теста шарики.
  3. Сразу выкладываем их на подготовленный противень с пергаментом. Тогда расплескиваем их, например, дном стакана, так, чтобы получились ватрушки.
  4. Сверху выкладываем греческий густой йогурт. Кладем несколько ягодок внутрь – для яркого вкусового акцента (можно не добавлять, тогда будут белые).
  5. Ставим противень в заранее разогретую духовку. Выпекаем ориентировочно 25 минут при 200 градусах.

Это отличный вариант вкусненького к чаю или к завтраку. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные гречишники.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Выпечка #Кисло-молочный продукт