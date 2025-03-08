Ситна вечеря на всю сім’ю: як приготувати французький пиріг "Кіш Лорен" (відео)

Цей пиріг можна приготувати особливо смачно

Кожна національна кухня має страви зі своїм особливим колоритом. Ми розповідали, як приготувати українські гречаники. Тепер ділимось рецептом французького відкритого пирога під назвою "Кіш Лорен".

Начинку можна брати ту, яка подобається. Рецептом з солодким перцем та індичкою поділилась кулінарна блогерка під ніком catherine.zhukotska.

Інгредієнти:

125 г вершкового масла

250 г пшеничного борошна

1 яйце

3 ст. л. холодної води

дрібка солі

Для начинки:

400 г індички

200 г твердого сиру

350 г вершків 30-36%

солодкий перець

цибуля

фета

спеції

Спосіб приготування:

Борошно потрібно обʼєднати з холодним вершковим маслом, натертим на тертці. Повинна вийти дрібна пісочна крихта. Додаємо до неї яйце, сіль та воду. Замішуємо гладке тісто. Загортаємо в харчову плівку та відправляємо в холодильник на 1 годину відпочивати. Тим часом можна зробити начинку. Нарізану цибульку обсмажити до золотого кольору. Додати нарізане м’ясо, обсмажити до готовності та додати спеції. Сир натерти. Додати до нього мʼясну начинку та вершки, усе перемішати. Начинка не повинна бути рідкою. Стабілізоване тісто розкатати. Викласти у форму, формуючи дно та бортики. Наприкінці завершенні викладаємо начинку та нарізані перець і фету.

Духовку розігріваємо на 200 градусів. Ставимо пиріг та запікаємо 40 хвилин. Охолоджуємо при кімнатній температурі та нарізаємо. Також ми ділились рецептом апетитних лінивих чебуреків.