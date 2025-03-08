Сытный ужин на всю семью: как приготовить французский пирог "Киш Лорен" (видео)

Этот пирог можно приготовить особенно вкусно

Каждая национальная кухня имеет блюда со своим особым колоритом. Мы рассказывали, как приготовить украинские гречаники. Теперь делимся рецептом французского открытого пирога под названием "Киш Лорен".

Начинку можно брать ту, которая нравится. Рецептом со сладким перцем и индейкой поделилась кулинарная блоггерша под ником catherine.zhukotska.

Ингредиенты:

125 г сливочного масла

250 г пшеничной муки

1 яйцо

3 ст. л. холодной воды

щепотка соли

Для начинки:

400 г индейки

200 г твердого сыра

350 г сливок 30-36%

сладкий перец

лук

фета

специи

Способ приготовления:

Муку нужно объединить с холодным сливочным маслом, натертым на терке. Должна получиться мелкая песочная крошка. Добавляем в нее яйцо, соль и воду. Замешиваем гладкое тесто. Заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 1 час отдыхать. Тем временем можно сделать начинку. Нарезанный лучок обжарить до золотого цвета. Добавить нарезанное мясо, обжарить до готовности и добавить специи. Сыр натереть. Добавить в него мясную начинку и сливки, все перемешать. Начинка не должна быть редкой. Стабилизированное тесто раскатать. Выложить в форму, формируя дно и бортики. В конце завершения выкладываем начинку и нарезанный перец и фету.

Духовку разогреваем на 200 градусов. Ставим пирог и запекаем 40 минут. Охлаждаем при комнатной температуре и нарезаем. Также мы делились рецептом аппетитных ленивых чебуреков.