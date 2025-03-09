Если дома есть стакан кефира, приготовьте этот пирог: рецепт, который выручит (видео)

Как приготовить вкусный пирог

Есть много способов разнообразить свое ежедневное меню. Мы рассказывали, как приготовить консервированный паштет из печени. Теперь делимся рецептом вкусного осетинского пирога.

Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником valerikiry. Она использовала начинку из сыра и картофеля, хотя можно взять что угодно, что вам нравится.

Ингредиенты:

Кефир — 200 мл

Мука — 250 г

Масло — 40 мл

Соль — щепотка

Сода – 1 ч. л.

Сахар – 2 ч. л.

Для начинки:

Картофель — 400 г

Сыр — 100 г

Соль — щепотка

Способ приготовления:

Поставьте вариться картофель. Тем временем приготовьте тесто. Для этого соедините муку с содой. Отдельно смешайте кефир с сахаром, солью и растительным маслом. Затем постепенно просейте муку и замесите эластичное, мягкое и почти липкое тесто. Заверните в пакет и оставьте его на 10 минут. Тем временем из картофеля сделайте пюре, добавьте хорошо плавящийся сыр, щепотку соли, и перемешайте. Выложите тесто на пергамент и руками сформуйте из него равномерный круглый пласт. В центр положите начинку, края теста заверните над ней и защипните. Прижмите ладонями осторожно, чтобы распластать его. Переверните пирог сразу на противень, застеленный пергаментом, и еще раз аккуратно разровняйте руками. Смажьте пирог желтком. Поставьте в разогретую до 220°C духовку на 15-20 минут.

Этот пирог очень вкусен как холодным, так и горячим. Также мы делились рецептом аппетитных ленивых чебуреков.