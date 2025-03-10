Забудьте про оселедець: дивовижний салат "Тунець під шубою" (відео)
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Як приготувати апетитний салат
Вдома можна приготувати чимало смачних закусок. Ми розповідали, як власноруч замаринувати скумбрію. Тепер поділимось рецептом апетитного салату.
Ця закуска "Тунець під шубою" — чудова ідея для урізноманітнення святкового столу. Рецептом у своєму відео поділилась кулінарна блогерка Христина Булезюк.
Інгредієнти:
- 400 г картоплі
- 200 г консервованого тунця
- 5 яєць
- 250 г моркви
- 150 г цибулі
- 150 г майонезу
- 300 г голандського сиру
Спосіб приготування:
- До готовності відварюємо картоплю, моркву та яйця. Охолоджуємо, чистимо від шкірки та шкаралупи.
- Все окремо натираємо на тертці. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками. З тунця зливаємо олію або воду.
- Починаємо складати салат — на дно тарілки викладаємо тунець. На нього кладемо шар цибулі і змащуємо майонезом.
- Потім викладаємо яйця, теж змащуємо майонезом та викладаємо картоплю. Знову майонез, сир, знову майонез. Прикрашаємо натертим жовтком.
Залишаємо салат "Тунець під шубою" на кілька годин в холодильнику для просочення. Також ми розповідали, як приготувати апетитний борщ зі свининою.