Забудьте про оселедець: дивовижний салат "Тунець під шубою" (відео)

Як приготувати апетитний салат

Вдома можна приготувати чимало смачних закусок. Ми розповідали, як власноруч замаринувати скумбрію. Тепер поділимось рецептом апетитного салату.

Ця закуска "Тунець під шубою" — чудова ідея для урізноманітнення святкового столу. Рецептом у своєму відео поділилась кулінарна блогерка Христина Булезюк.

Інгредієнти:

400 г картоплі

200 г консервованого тунця

5 яєць

250 г моркви

150 г цибулі

150 г майонезу

300 г голандського сиру

Спосіб приготування:

До готовності відварюємо картоплю, моркву та яйця. Охолоджуємо, чистимо від шкірки та шкаралупи. Все окремо натираємо на тертці. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками. З тунця зливаємо олію або воду. Починаємо складати салат — на дно тарілки викладаємо тунець. На нього кладемо шар цибулі і змащуємо майонезом. Потім викладаємо яйця, теж змащуємо майонезом та викладаємо картоплю. Знову майонез, сир, знову майонез. Прикрашаємо натертим жовтком.

Залишаємо салат "Тунець під шубою" на кілька годин в холодильнику для просочення. Також ми розповідали, як приготувати апетитний борщ зі свининою.