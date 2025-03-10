Забудьте о сельди: удивительный салат "Тунец под шубой" (видео)

Как приготовить аппетитный салат

Дома можно приготовить много вкусных закусок из рыбы. Мы рассказывали, как замариновать скумбрию. Теперь поделимся рецептом аппетитного салата.

Эта закуска "Тунец под шубой" — отличная идея для разнообразия праздничного стола. Рецептом в своем видео поделилась кулинарная блоггерша Кристина Булезюк.

Ингредиенты:

400 г картофеля

200 г консервированного тунца

5 яиц

250 г моркови

150 г лука

150 г майонеза

300 г голландского сыра

Способ приготовления:

До готовности отвариваем картофель, морковь и яйца. Охлаждаем, чистим от кожуры и скорлупы. Все отдельно натираем на терке. Лук нарезаем мелкими кубиками. С тунца сливаем масло или воду. Начинаем складывать салат – на дно тарелки выкладываем тунец. На него кладем слой лука и смазываем майонезом. Затем выкладываем яйца, тоже смазываем майонезом и выкладываем картофель. Снова майонез, сыр, снова майонез. Украшаем натертым желтком.

Оставляем салат "Тунец под шубой" на несколько часов в холодильнике для пропитывания. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный борщ со свининой.