Забудьте о сельди: удивительный салат "Тунец под шубой" (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Как приготовить аппетитный салат
Дома можно приготовить много вкусных закусок из рыбы. Мы рассказывали, как замариновать скумбрию. Теперь поделимся рецептом аппетитного салата.
Эта закуска "Тунец под шубой" — отличная идея для разнообразия праздничного стола. Рецептом в своем видео поделилась кулинарная блоггерша Кристина Булезюк.
Ингредиенты:
- 400 г картофеля
- 200 г консервированного тунца
- 5 яиц
- 250 г моркови
- 150 г лука
- 150 г майонеза
- 300 г голландского сыра
Способ приготовления:
- До готовности отвариваем картофель, морковь и яйца. Охлаждаем, чистим от кожуры и скорлупы.
- Все отдельно натираем на терке. Лук нарезаем мелкими кубиками. С тунца сливаем масло или воду.
- Начинаем складывать салат – на дно тарелки выкладываем тунец. На него кладем слой лука и смазываем майонезом.
- Затем выкладываем яйца, тоже смазываем майонезом и выкладываем картофель. Снова майонез, сыр, снова майонез. Украшаем натертым желтком.
Оставляем салат "Тунец под шубой" на несколько часов в холодильнике для пропитывания. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный борщ со свининой.