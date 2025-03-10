Найніжніший десерт, як у дорогій кав'ярні: приготуйте, якщо вдома є три яйця (відео)

Десерт виходить смачним, а в приготуванні він дуже простий

Коли хочеться солоденького, не обов’язково бігти в магазин по цукерки. Ми розповідали, як приготувати ароматний банановий хліб. Тепер ділимось рецептом ніжного баварського десерту.

Цей заварний мус зовсім нескладний у приготуванні, а результат неперевершений — він більше нагадує десерт з дорогої кав’ярні. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Альона Карпюк.

Інгредієнти:

жовтки — 3 шт

цукор — 150 г

ванілін — до смаку

молоко — 300 мл

желатин — 20 г

сметана — 200 г

шоколад — до смаку

Спосіб приготування:

Желатин заливаємо молоком. Перемішуємо та відставляємо в сторону на 10 хвилин, щоб желатин набух. Тим часом у сотейнику жовтки перетираємо з цукром до однорідної маси. Додаємо 200 мл молока, знову перемішуємо. Ставимо на плиту та, постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Коли сама закипить, знімаємо її з плити. Додаємо в гарячу яєчну масу желатин і перемішуємо до розчинення. Додаємо сметану і ще 50 мл молока. Вимішуємо до повної однорідності. Переливаємо у зручну форму та ставимо в холодильник для застигання. При подачі посипаємо шоколадом.

Можна нарізати готовий десерт для зручності, а можна одразу заливати його у порційні креманки. Також ми розповідали, як приготувати апетитну страву з картоплі.