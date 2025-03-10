Нежнейший десерт, как в дорогой кофейне: приготовьте, если дома есть три яйца (видео)
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Десерт получается вкусным, а в приготовлении он очень прост
Когда хочется сладенького, не обязательно бежать в магазин за конфетами. Мы рассказывали, как приготовить ароматный банановый хлеб. Теперь делимся рецептом нежного баварского десерта.
Этот заварной мусс совсем несложный в приготовлении, а результат непревзойденный — он больше напоминает десерт из дорогого кафе. Рецептом поделилась кулинарная блогерша Алена Карпюк.
Ингредиенты:
- желтки — 3 шт
- сахар — 150 г
- ванилин — по вкусу
- молоко — 300 мл
- желатин — 20 г
- сметана — 200 г
- шоколад — по вкусу
Способ приготовления:
- Желатин заливаем молоком. Перемешиваем и отставляем в сторону на 10 минут, чтобы желатин набух.
- Тем временем в сотейнике желтки перетираем с сахаром до однородной массы. Добавляем 200 мл молока, снова перемешиваем.
- Ставим на плиту и, постоянно помешивая, доводим до кипения. Когда сама закипит, снимаем ее с плиты.
- Добавляем в горячую яичную массу желатин и перемешиваем до растворения. Добавляем сметану и еще 50 мл молока. Вымешиваем до полной однородности.
- Переливаем в удобную форму и ставим в холодильник для застывания. При подаче посыпаем шоколадом.
Можно нарезать готовый десерт для удобства, а можно сразу заливать в порционные креманки. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитное блюдо из картофеля.