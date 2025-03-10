Нежнейший десерт, как в дорогой кофейне: приготовьте, если дома есть три яйца (видео)

Десерт получается вкусным, а в приготовлении он очень прост

Когда хочется сладенького, не обязательно бежать в магазин за конфетами. Мы рассказывали, как приготовить ароматный банановый хлеб. Теперь делимся рецептом нежного баварского десерта.

Этот заварной мусс совсем несложный в приготовлении, а результат непревзойденный — он больше напоминает десерт из дорогого кафе. Рецептом поделилась кулинарная блогерша Алена Карпюк.

Ингредиенты:

желтки — 3 шт

сахар — 150 г

ванилин — по вкусу

молоко — 300 мл

желатин — 20 г

сметана — 200 г

шоколад — по вкусу

Способ приготовления:

Желатин заливаем молоком. Перемешиваем и отставляем в сторону на 10 минут, чтобы желатин набух. Тем временем в сотейнике желтки перетираем с сахаром до однородной массы. Добавляем 200 мл молока, снова перемешиваем. Ставим на плиту и, постоянно помешивая, доводим до кипения. Когда сама закипит, снимаем ее с плиты. Добавляем в горячую яичную массу желатин и перемешиваем до растворения. Добавляем сметану и еще 50 мл молока. Вымешиваем до полной однородности. Переливаем в удобную форму и ставим в холодильник для застывания. При подаче посыпаем шоколадом.

Можно нарезать готовый десерт для удобства, а можно сразу заливать в порционные креманки. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитное блюдо из картофеля.