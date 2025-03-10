Не їжте оселедець просто так — приготуйте з нього розкішний салат (відео)
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Як приготувати смачну страву з оселедця
Рибку можна приготувати та подати сотнею різних способів. Ми розповідали, як замаринувати скумбрію в томаті. Тепер поділимось рецептом апетитного салату з солоного оселедця.
Як приготувати смачний салат, розповіла у своєму відео кулінарна блогерка під ніком nelly.cooking. Продукти потрібні найпростіші, а страва виходить ситною і її смак точно не розчарує.
Інгредієнти:
- оселедець — 200 г
- огірок — 200 г
- горох — 200 г
- цибуля — половинка
- картопля -3 шт
- зелень
- олія
- гірчиця в зернах
Для маринування:
- оцет — 1 ч л
- цукор — 1 ч л
- сіль — 1 ч л
- вода
Спосіб приготування:
- Картоплю відварюємо до готовності. Охолоджуємо та чистимо від шкірки.
- Цибулю нарізаємо тоненькими чвертькільцями. Перекладаємо в мисочку, додаємо сіль, цукор та оцет. Перемішуємо, вливаємо воду.
- Залишаємо на 30 хвилин. Тим часом картоплю та оселедець кришимо кубиками. З горошку зливаємо рідину.
- Огірок просушуємо серветками та нарізаємо кубиком. Зелень дуже дрібно кришимо. Зливаємо воду з цибулі і теж трохи просушуємо її.
- Зʼєднуємо картоплю, оселедець, горох, огірок, мариновану цибулю та зелень. Заправляємо салат олією та гірчицею в зернах, все перемішуємо.
Салат виходить простим, але дуже смачним — всі продукти чудово поєднуються між собою. Також ми розповідали, як приготувати смачний салат "Тунець під шубою".