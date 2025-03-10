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Не їжте оселедець просто так — приготуйте з нього розкішний салат (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Рецепт апетитного салату
Рецепт апетитного салату. Фото novastrava.com

Як приготувати смачну страву з оселедця

Рибку можна приготувати та подати сотнею різних способів. Ми розповідали, як замаринувати скумбрію в томаті. Тепер поділимось рецептом апетитного салату з солоного оселедця.

Як приготувати смачний салат, розповіла у своєму відео кулінарна блогерка під ніком nelly.cooking. Продукти потрібні найпростіші, а страва виходить ситною і її смак точно не розчарує.

Інгредієнти:

  • оселедець — 200 г
  • огірок — 200 г
  • горох — 200 г
  • цибуля — половинка
  • картопля -3 шт
  • зелень
  • олія
  • гірчиця в зернах

Для маринування:

  • оцет — 1 ч л
  • цукор — 1 ч л
  • сіль — 1 ч л
  • вода

Спосіб приготування:

  1. Картоплю відварюємо до готовності. Охолоджуємо та чистимо від шкірки.
  2. Цибулю нарізаємо тоненькими чвертькільцями. Перекладаємо в мисочку, додаємо сіль, цукор та оцет. Перемішуємо, вливаємо воду.
  3. Залишаємо на 30 хвилин. Тим часом картоплю та оселедець кришимо кубиками. З горошку зливаємо рідину.
  4. Огірок просушуємо серветками та нарізаємо кубиком. Зелень дуже дрібно кришимо. Зливаємо воду з цибулі і теж трохи просушуємо її.
  5. Зʼєднуємо картоплю, оселедець, горох, огірок, мариновану цибулю та зелень. Заправляємо салат олією та гірчицею в зернах, все перемішуємо.

Салат виходить простим, але дуже смачним — всі продукти чудово поєднуються між собою. Також ми розповідали, як приготувати смачний салат "Тунець під шубою".

Теги:
#Рецепт #Салат #Картопля #Оселедець