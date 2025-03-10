Не їжте оселедець просто так — приготуйте з нього розкішний салат (відео)

Як приготувати смачну страву з оселедця

Рибку можна приготувати та подати сотнею різних способів. Ми розповідали, як замаринувати скумбрію в томаті. Тепер поділимось рецептом апетитного салату з солоного оселедця.

Як приготувати смачний салат, розповіла у своєму відео кулінарна блогерка під ніком nelly.cooking. Продукти потрібні найпростіші, а страва виходить ситною і її смак точно не розчарує.

Інгредієнти:

оселедець — 200 г

огірок — 200 г

горох — 200 г

цибуля — половинка

картопля -3 шт

зелень

олія

гірчиця в зернах

Для маринування:

оцет — 1 ч л

цукор — 1 ч л

сіль — 1 ч л

вода

Спосіб приготування:

Картоплю відварюємо до готовності. Охолоджуємо та чистимо від шкірки. Цибулю нарізаємо тоненькими чвертькільцями. Перекладаємо в мисочку, додаємо сіль, цукор та оцет. Перемішуємо, вливаємо воду. Залишаємо на 30 хвилин. Тим часом картоплю та оселедець кришимо кубиками. З горошку зливаємо рідину. Огірок просушуємо серветками та нарізаємо кубиком. Зелень дуже дрібно кришимо. Зливаємо воду з цибулі і теж трохи просушуємо її. Зʼєднуємо картоплю, оселедець, горох, огірок, мариновану цибулю та зелень. Заправляємо салат олією та гірчицею в зернах, все перемішуємо.

Салат виходить простим, але дуже смачним — всі продукти чудово поєднуються між собою. Також ми розповідали, як приготувати смачний салат "Тунець під шубою".