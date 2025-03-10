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Не ешьте селедку просто так – приготовьте из нее роскошный салат (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт аппетитного салата
Рецепт аппетитного салата. Фото novastrava.com

Как приготовить вкусное блюдо из сельди

Рыбку можно приготовить и подать сотней разных способов. Мы рассказывали, как замариновать скумбрию в томате. Теперь поделимся рецептом аппетитного салата из соленой сельди.

Как приготовить вкусный салат, рассказала в своем видео кулинарная блоггерша под ником nelly.cooking. Продукты нужны самые простые, а блюдо получается сытным и его вкус точно не разочарует.

Ингредиенты:

  • сельдь — 200 г
  • огурец — 200 г
  • горох — 200 г
  • лук – половинка
  • картофель -3 шт
  • зелень
  • масло
  • горчица в зернах

Для маринования:

  • уксус — 1 ч л
  • сахар – 1 ч л
  • соль — 1 ч л
  • вода

Способ приготовления:

  1. Картофель отвариваем до готовности. Охлаждаем и чистим от кожуры.
  2. Лук нарезаем тоненькими четвертькольцами. Переводим в мисочку, добавляем соль, сахар и уксус. Перемешиваем, вливаем воду.
  3. Оставляем на 30 минут. Тем временем картошку и сельдь крошим кубиками. С горошка сливаем жидкость.
  4. Огурец просушиваем салфетками и нарезаем кубиком. Зелень очень мелко крошим. Сливаем воду из лука и тоже немного просушиваем его.
  5. Соединяем картофель, сельдь, горох, огурец, маринованный лук и зелень. Заправляем салат растительным маслом и горчицей в зернах, все перемешиваем.

Салат выходит простым, но очень вкусным – все продукты прекрасно сочетаются между собой. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный салат "Тунец под шубой".

Теги:
#Рецепт #Салат #Картофель #Селедка