Не ешьте селедку просто так – приготовьте из нее роскошный салат (видео)

Как приготовить вкусное блюдо из сельди

Рыбку можно приготовить и подать сотней разных способов. Мы рассказывали, как замариновать скумбрию в томате. Теперь поделимся рецептом аппетитного салата из соленой сельди.

Как приготовить вкусный салат, рассказала в своем видео кулинарная блоггерша под ником nelly.cooking. Продукты нужны самые простые, а блюдо получается сытным и его вкус точно не разочарует.

Ингредиенты:

сельдь — 200 г

огурец — 200 г

горох — 200 г

лук – половинка

картофель -3 шт

зелень

масло

горчица в зернах

Для маринования:

уксус — 1 ч л

сахар – 1 ч л

соль — 1 ч л

вода

Способ приготовления:

Картофель отвариваем до готовности. Охлаждаем и чистим от кожуры. Лук нарезаем тоненькими четвертькольцами. Переводим в мисочку, добавляем соль, сахар и уксус. Перемешиваем, вливаем воду. Оставляем на 30 минут. Тем временем картошку и сельдь крошим кубиками. С горошка сливаем жидкость. Огурец просушиваем салфетками и нарезаем кубиком. Зелень очень мелко крошим. Сливаем воду из лука и тоже немного просушиваем его. Соединяем картофель, сельдь, горох, огурец, маринованный лук и зелень. Заправляем салат растительным маслом и горчицей в зернах, все перемешиваем.

Салат выходит простым, но очень вкусным – все продукты прекрасно сочетаются между собой. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный салат "Тунец под шубой".