Не ешьте селедку просто так – приготовьте из нее роскошный салат (видео)
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Как приготовить вкусное блюдо из сельди
Рыбку можно приготовить и подать сотней разных способов. Мы рассказывали, как замариновать скумбрию в томате. Теперь поделимся рецептом аппетитного салата из соленой сельди.
Как приготовить вкусный салат, рассказала в своем видео кулинарная блоггерша под ником nelly.cooking. Продукты нужны самые простые, а блюдо получается сытным и его вкус точно не разочарует.
Ингредиенты:
- сельдь — 200 г
- огурец — 200 г
- горох — 200 г
- лук – половинка
- картофель -3 шт
- зелень
- масло
- горчица в зернах
Для маринования:
- уксус — 1 ч л
- сахар – 1 ч л
- соль — 1 ч л
- вода
Способ приготовления:
- Картофель отвариваем до готовности. Охлаждаем и чистим от кожуры.
- Лук нарезаем тоненькими четвертькольцами. Переводим в мисочку, добавляем соль, сахар и уксус. Перемешиваем, вливаем воду.
- Оставляем на 30 минут. Тем временем картошку и сельдь крошим кубиками. С горошка сливаем жидкость.
- Огурец просушиваем салфетками и нарезаем кубиком. Зелень очень мелко крошим. Сливаем воду из лука и тоже немного просушиваем его.
- Соединяем картофель, сельдь, горох, огурец, маринованный лук и зелень. Заправляем салат растительным маслом и горчицей в зернах, все перемешиваем.
Салат выходит простым, но очень вкусным – все продукты прекрасно сочетаются между собой. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный салат "Тунец под шубой".