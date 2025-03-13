Такі котлети за 15 гривень можна їсти навіть у піст: з чого приготувати ситну страву (відео)

Котлетки виходять досить цікавими на смак

Триває Великодній піст – час, коли варто утримуватися від продуктів тваринного походження, але це зовсім не означає, що пісне харчування має бути прісним чи неситним. Навпаки, існує безліч смачних і поживних страв, які урізноманітнять ваше меню. Наприклад, можна приготувати салат із картоплею та оселедцем, ароматний борщ на грибному відварі або хрусткі деруни без яєць.

Сьогодні ми пропонуємо ще один чудовий варіант – пісні цибулеві котлети. Вони виходять ніжними, соковитими, з приємною золотистою скоринкою та насиченим смаком. Ця страва готується з простих доступних інгредієнтів, але здатна приємно здивувати навіть тих, хто не дотримується посту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mamanata.food".

Як приготувати цибулеві котлети

Інгредієнти:

цибуля – 500 г;

яйця – 2 шт.;

борошно – 5 ст. л.;

сіль;

перець;

олія для смаження;

Спосіб приготування:

1.Цибулю нарізати дрібними кубиками.

2.Посолити, поперчити, ретельно перемішати руками та залишити на 15 хвилин.

3.Додати яйце, сметану та борошно, перемішати.

4.Викласти суміш ложкою на пательню з олією та обсмажити з обох сторін до золотавості.