Такие котлеты за 15 гривен можно есть даже в пост: из чего приготовить сытное блюдо (видео)

Котлетки получаются довольно интересными по вкусу

Пасхальный пост – время, когда следует воздерживаться от продуктов животного происхождения, но это вовсе не означает, что постное питание должно быть пресным или несытным. Напротив, существует множество вкусных и питательных блюд, которые разнообразят ваше меню. Например, можно приготовить салат с картофелем и селедкой, ароматный борщ на грибном отваре или хрустящие драники без яиц.

Сегодня мы предлагаем еще один отличный вариант – постные луковые котлеты. Они получаются нежными, сочными, с приятной золотистой корочкой и насыщенным вкусом. Это блюдо готовится из простых доступных ингредиентов, но способно приятно удивить даже тех, кто не соблюдает пост. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mamanata.food".

Как приготовить луковые котлеты

Ингредиенты:

лук – 500 г;

яйца – 2 шт.;

мука – 5 ст. л.;

соль;

перец;

масло для жарки;

Способ приготовления:

1.Лук нарезать мелкими кубиками.

2.Посолить, поперчить, тщательно перемешать руками и оставить на 15 минут.

3.Добавить яйцо, сметану и муку, перемешать.

4. Выложить смесь ложкой на сковороду с растительным маслом и обжарить с обеих сторон до золотистости.