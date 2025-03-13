Такие котлеты за 15 гривен можно есть даже в пост: из чего приготовить сытное блюдо (видео)
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Котлетки получаются довольно интересными по вкусу
Пасхальный пост – время, когда следует воздерживаться от продуктов животного происхождения, но это вовсе не означает, что постное питание должно быть пресным или несытным. Напротив, существует множество вкусных и питательных блюд, которые разнообразят ваше меню. Например, можно приготовить салат с картофелем и селедкой, ароматный борщ на грибном отваре или хрустящие драники без яиц.
Сегодня мы предлагаем еще один отличный вариант – постные луковые котлеты. Они получаются нежными, сочными, с приятной золотистой корочкой и насыщенным вкусом. Это блюдо готовится из простых доступных ингредиентов, но способно приятно удивить даже тех, кто не соблюдает пост. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mamanata.food".
Как приготовить луковые котлеты
Ингредиенты:
- лук – 500 г;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 5 ст. л.;
- соль;
- перец;
- масло для жарки;
Способ приготовления:
1.Лук нарезать мелкими кубиками.
2.Посолить, поперчить, тщательно перемешать руками и оставить на 15 минут.
3.Добавить яйцо, сметану и муку, перемешать.
4. Выложить смесь ложкой на сковороду с растительным маслом и обжарить с обеих сторон до золотистости.