Дуже ароматна випічка до посту: тісто "з нічого", а виходить м’якесеньким (відео)

Як приготувати смачний шоколадний кекс

Навіть у піст можна їсти смачно. Ми розповідали, як приготувати моркву по-корейськи. Тепер поділимось рецептом ароматного шоколадного кекса.

Це дуже ароматна випічка до Великого посту. У кулінарному блозі tetiana_tss розповіли, як приготувати тісто "з нічого", яке після випікання дуже м’якесеньке.

Інгредієнти:

260 г борошна

40 г какао

100 r цукру

2 столові ложки меду

130 мл олії

1 чайна ложка соди

250 мл теплої води

200 г вишень

50 г горіхів

Спосіб приготування:

Какао з’єднуємо з борошном та содою. Окремо наливаємо теплу воду, додаємо цукор, мед та олію, все перемішуємо до розчинення цукру. Поступово замішуючи тісто, просіюємо в рідку масу сипучі інгредієнти. Замішуємо густе тісто, як на оладки. Додаємо вишні та горіхи, перемішуємо. Перекладаємо у форму, застелену пергаментом або змащену олією. Ставимо форму у духовку, заздалегідь розігріту до 180°. Орієнтовний час випікання — 60-70 хвилин (до сухої шпажки).

Це надзвичайно смачно. Можна посипати цукровою пудрою або ж залишити так. До речі, час збирати рецепти до Великодня — ми ділились рецептом паски.