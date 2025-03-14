Рус

Дуже ароматна випічка до посту: тісто "з нічого", а виходить м’якесеньким (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чудовий рецепт пісної випічки
Чудовий рецепт пісної випічки. Фото Freepik

Як приготувати смачний шоколадний кекс

Навіть у піст можна їсти смачно. Ми розповідали, як приготувати моркву по-корейськи. Тепер поділимось рецептом ароматного шоколадного кекса.

Це дуже ароматна випічка до Великого посту. У кулінарному блозі tetiana_tss розповіли, як приготувати тісто "з нічого", яке після випікання дуже м’якесеньке.

Інгредієнти:

  • 260 г борошна
  • 40 г какао
  • 100 r цукру
  • 2 столові ложки меду
  • 130 мл олії
  • 1 чайна ложка соди
  • 250 мл теплої води
  • 200 г вишень
  • 50 г горіхів

Спосіб приготування:

  1. Какао з’єднуємо з борошном та содою. Окремо наливаємо теплу воду, додаємо цукор, мед та олію, все перемішуємо до розчинення цукру.
  2. Поступово замішуючи тісто, просіюємо в рідку масу сипучі інгредієнти. Замішуємо густе тісто, як на оладки.
  3. Додаємо вишні та горіхи, перемішуємо. Перекладаємо у форму, застелену пергаментом або змащену олією.
  4. Ставимо форму у духовку, заздалегідь розігріту до 180°. Орієнтовний час випікання — 60-70 хвилин (до сухої шпажки).

Це надзвичайно смачно. Можна посипати цукровою пудрою або ж залишити так. До речі, час збирати рецепти до Великодня — ми ділились рецептом паски.

Теги:
#Рецепт #Какао #Випічка #Кекс #Піст