Дуже ароматна випічка до посту: тісто "з нічого", а виходить м’якесеньким (відео)
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Як приготувати смачний шоколадний кекс
Навіть у піст можна їсти смачно. Ми розповідали, як приготувати моркву по-корейськи. Тепер поділимось рецептом ароматного шоколадного кекса.
Це дуже ароматна випічка до Великого посту. У кулінарному блозі tetiana_tss розповіли, як приготувати тісто "з нічого", яке після випікання дуже м’якесеньке.
Інгредієнти:
- 260 г борошна
- 40 г какао
- 100 r цукру
- 2 столові ложки меду
- 130 мл олії
- 1 чайна ложка соди
- 250 мл теплої води
- 200 г вишень
- 50 г горіхів
Спосіб приготування:
- Какао з’єднуємо з борошном та содою. Окремо наливаємо теплу воду, додаємо цукор, мед та олію, все перемішуємо до розчинення цукру.
- Поступово замішуючи тісто, просіюємо в рідку масу сипучі інгредієнти. Замішуємо густе тісто, як на оладки.
- Додаємо вишні та горіхи, перемішуємо. Перекладаємо у форму, застелену пергаментом або змащену олією.
- Ставимо форму у духовку, заздалегідь розігріту до 180°. Орієнтовний час випікання — 60-70 хвилин (до сухої шпажки).
Це надзвичайно смачно. Можна посипати цукровою пудрою або ж залишити так. До речі, час збирати рецепти до Великодня — ми ділились рецептом паски.