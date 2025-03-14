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Очень ароматная выпечка к посту: тесто "из ничего", а получается мягким (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Прекрасный рецепт постной выпечки
Прекрасный рецепт постной выпечки. Фото Freepik

Как приготовить вкусный шоколадный кекс

Даже в пост можно есть вкусно. Мы рассказывали, как приготовить морковь по-корейски. Теперь поделимся рецептом ароматного шоколадного кекса.

Это очень ароматная выпечка к Великому посту. В кулинарном блоге tetiana_tss рассказали, как приготовить тесто "из ничего", которое после выпечки очень мягкое.

Ингредиенты:

  • 260 г муки
  • 40 г какао
  • 100 r сахара
  • 2 столовые ложки меда
  • 130 мл масла
  • 1 чайная ложка соды
  • 250 мл теплой воды
  • 200 г вишен
  • 50 г орехов

Способ приготовления:

  1. Какао соединяем с мукой и содой. Отдельно наливаем теплую воду, добавляем сахар, мед и растительное масло, все перемешиваем до растворения сахара.
  2. Постепенно замешивая тесто, просеиваем в жидкую массу сыпучие ингредиенты. Замешиваем густое тесто, как на оладьи.
  3. Добавляем вишни и орехи, перемешиваем. Переводим в форму, застеленную пергаментом или смазанную маслом.
  4. Ставим форму в духовку, предварительно разогретую до 180°. Ориентировочное время выпекания – 60-70 минут (до сухой шпажки).

Это очень вкусно. Можно посыпать сахарной пудрой или оставить так. Кстати, пора собирать рецепты к Пасхе — мы делились рецептом паски.

Теги:
#Рецепт #Какао #Выпечка #Кекс #Піст