Очень ароматная выпечка к посту: тесто "из ничего", а получается мягким (видео)

Как приготовить вкусный шоколадный кекс

Даже в пост можно есть вкусно. Мы рассказывали, как приготовить морковь по-корейски. Теперь поделимся рецептом ароматного шоколадного кекса.

Это очень ароматная выпечка к Великому посту. В кулинарном блоге tetiana_tss рассказали, как приготовить тесто "из ничего", которое после выпечки очень мягкое.

Ингредиенты:

260 г муки

40 г какао

100 r сахара

2 столовые ложки меда

130 мл масла

1 чайная ложка соды

250 мл теплой воды

200 г вишен

50 г орехов

Способ приготовления:

Какао соединяем с мукой и содой. Отдельно наливаем теплую воду, добавляем сахар, мед и растительное масло, все перемешиваем до растворения сахара. Постепенно замешивая тесто, просеиваем в жидкую массу сыпучие ингредиенты. Замешиваем густое тесто, как на оладьи. Добавляем вишни и орехи, перемешиваем. Переводим в форму, застеленную пергаментом или смазанную маслом. Ставим форму в духовку, предварительно разогретую до 180°. Ориентировочное время выпекания – 60-70 минут (до сухой шпажки).

Это очень вкусно. Можно посыпать сахарной пудрой или оставить так. Кстати, пора собирать рецепты к Пасхе — мы делились рецептом паски.