Очень ароматная выпечка к посту: тесто "из ничего", а получается мягким (видео)
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Как приготовить вкусный шоколадный кекс
Даже в пост можно есть вкусно. Мы рассказывали, как приготовить морковь по-корейски. Теперь поделимся рецептом ароматного шоколадного кекса.
Это очень ароматная выпечка к Великому посту. В кулинарном блоге tetiana_tss рассказали, как приготовить тесто "из ничего", которое после выпечки очень мягкое.
Ингредиенты:
- 260 г муки
- 40 г какао
- 100 r сахара
- 2 столовые ложки меда
- 130 мл масла
- 1 чайная ложка соды
- 250 мл теплой воды
- 200 г вишен
- 50 г орехов
Способ приготовления:
- Какао соединяем с мукой и содой. Отдельно наливаем теплую воду, добавляем сахар, мед и растительное масло, все перемешиваем до растворения сахара.
- Постепенно замешивая тесто, просеиваем в жидкую массу сыпучие ингредиенты. Замешиваем густое тесто, как на оладьи.
- Добавляем вишни и орехи, перемешиваем. Переводим в форму, застеленную пергаментом или смазанную маслом.
- Ставим форму в духовку, предварительно разогретую до 180°. Ориентировочное время выпекания – 60-70 минут (до сухой шпажки).
Это очень вкусно. Можно посыпать сахарной пудрой или оставить так. Кстати, пора собирать рецепты к Пасхе — мы делились рецептом паски.