Дешева рибка може бути фантастично смачною: чудовий рецепт на кожен день (відео)

Смачний спосіб урізноманітнити щоденне меню

Риба — це чудовий продукт, який виручить, коли хочеться якимось чином урізноманітнити своє щоденне меню. Ми розповідали, як смачно замаринувати скумбрію. Тепер поділимось ще одним чудовим рецептом на кожен день.

Кулінарна блогерка Валерія Питель розповіла у своєму відео, як особливо смачно запекти рибку. Це чудовий рецепт для дешевої білої риби, такої як хек або минтай. Готується просто, а виходить фантастично смачною.

Інгредієнти:

Риба (Хек, Минтай) — 500 г

Майонез — 50 г

Сметана — 50 г

Соєвий соус — 1 ст. л.

Гірчиця в зернах — 1 ч. л.

Сіль — 1 ч. л.

Паприка копчена — 1 ч. л.

Перець — до смаку

Цибуля — 1 шт

Морква — 1 шт

Спосіб приготування:

Перш за все, приготуємо маринад. Для цього об’єднаємо сметану, соєвий соус, гірчицю, сіль, паприку та перець. Рибу нарізаємо на шматочки товщиною 1,5-2 сантиметри. Заливаємо її маринадом, перемішуємо та відставляємо на деякий час. Тим часом готуємо засмажку. Для цього цибулю нарізаємо пів кільцями, а моркву натираємо на великій терці. Цибулю смажимо до прозорості, додаємо моркву та ще готуємо кілька хвилин. Беремо форму для запікання і викладаємо туди спочатку засмажку, а потім рибу разом із маринадом. Накриваємо форму змоченим водою пергаментом. Ставимо в заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 30 хвилин.

До цієї риби чудово пасує будь-який гарнір. Приміром, ми розповідали, як приготувати особливо смачну моркву по-корейськи.