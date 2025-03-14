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Дешевая рыбка может быть фантастически вкусной: отличный рецепт на каждый день (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Как вкусно приготовить белую рыбу
Как вкусно приготовить белую рыбу. Фото Скриншот из видео

Вкусный способ разнообразить ежедневное меню

Рыба – это отличный продукт, который выручит, когда хочется каким-то образом разнообразить свое ежедневное меню. Мы рассказывали, как вкусно замариновать скумбрию. Теперь поделимся еще одним отличным рецептом на каждый день.

Кулинарная блоггерша Валерия Пытель рассказала в своем видео, как особенно вкусно запечь рыбку. Это отличный рецепт для дешевой белой рыбы, такой как хек или минтай. Готовится просто, а выходит фантастически вкусной.

Ингредиенты:

  • Рыба (Хек, Минтай) — 500 г
  • Майонез — 50 г
  • Сметана — 50 г
  • Соевый соус – 1 ст. л.
  • Горчица в зернах – 1 ч. л.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Паприка копченая – 1 ч. л.
  • Перец — по вкусу
  • Лук — 1 шт
  • Морковь — 1 шт

Способ приготовления:

  1. Прежде всего, приготовим маринад. Для этого объединим сметану, соевый соус, горчицу, соль, паприку и перец.
  2. Рыбу нарезаем на кусочки толщиной 1,5-2 сантиметра. Заливаем ее маринадом, перемешиваем и отставляем на время.
  3. Тем временем готовим зажарку. Для этого лук нарезаем пол кольцами, а морковь натираем на большой терке.
  4. Лук жарим до прозрачности, добавляем морковь и готовим несколько минут. Берем форму для запекания и выкладываем туда сначала зажарку, а затем рыбу вместе с маринадом.
  5. Накрываем форму смоченным водой пергаментом. Ставим в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут.

К этой рыбе прекрасно подходит любой гарнир. К примеру, мы рассказывали, как приготовить особенно вкусную морковь по-корейски.

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#Рецепт #Рыба #Овощи