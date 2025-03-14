Дешевая рыбка может быть фантастически вкусной: отличный рецепт на каждый день (видео)

Вкусный способ разнообразить ежедневное меню

Рыба – это отличный продукт, который выручит, когда хочется каким-то образом разнообразить свое ежедневное меню. Мы рассказывали, как вкусно замариновать скумбрию. Теперь поделимся еще одним отличным рецептом на каждый день.

Кулинарная блоггерша Валерия Пытель рассказала в своем видео, как особенно вкусно запечь рыбку. Это отличный рецепт для дешевой белой рыбы, такой как хек или минтай. Готовится просто, а выходит фантастически вкусной.

Ингредиенты:

Рыба (Хек, Минтай) — 500 г

Майонез — 50 г

Сметана — 50 г

Соевый соус – 1 ст. л.

Горчица в зернах – 1 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Паприка копченая – 1 ч. л.

Перец — по вкусу

Лук — 1 шт

Морковь — 1 шт

Способ приготовления:

Прежде всего, приготовим маринад. Для этого объединим сметану, соевый соус, горчицу, соль, паприку и перец. Рыбу нарезаем на кусочки толщиной 1,5-2 сантиметра. Заливаем ее маринадом, перемешиваем и отставляем на время. Тем временем готовим зажарку. Для этого лук нарезаем пол кольцами, а морковь натираем на большой терке. Лук жарим до прозрачности, добавляем морковь и готовим несколько минут. Берем форму для запекания и выкладываем туда сначала зажарку, а затем рыбу вместе с маринадом. Накрываем форму смоченным водой пергаментом. Ставим в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут.

К этой рыбе прекрасно подходит любой гарнир. К примеру, мы рассказывали, как приготовить особенно вкусную морковь по-корейски.