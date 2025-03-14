Дешевая рыбка может быть фантастически вкусной: отличный рецепт на каждый день (видео)
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Вкусный способ разнообразить ежедневное меню
Рыба – это отличный продукт, который выручит, когда хочется каким-то образом разнообразить свое ежедневное меню. Мы рассказывали, как вкусно замариновать скумбрию. Теперь поделимся еще одним отличным рецептом на каждый день.
Кулинарная блоггерша Валерия Пытель рассказала в своем видео, как особенно вкусно запечь рыбку. Это отличный рецепт для дешевой белой рыбы, такой как хек или минтай. Готовится просто, а выходит фантастически вкусной.
Ингредиенты:
- Рыба (Хек, Минтай) — 500 г
- Майонез — 50 г
- Сметана — 50 г
- Соевый соус – 1 ст. л.
- Горчица в зернах – 1 ч. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Паприка копченая – 1 ч. л.
- Перец — по вкусу
- Лук — 1 шт
- Морковь — 1 шт
Способ приготовления:
- Прежде всего, приготовим маринад. Для этого объединим сметану, соевый соус, горчицу, соль, паприку и перец.
- Рыбу нарезаем на кусочки толщиной 1,5-2 сантиметра. Заливаем ее маринадом, перемешиваем и отставляем на время.
- Тем временем готовим зажарку. Для этого лук нарезаем пол кольцами, а морковь натираем на большой терке.
- Лук жарим до прозрачности, добавляем морковь и готовим несколько минут. Берем форму для запекания и выкладываем туда сначала зажарку, а затем рыбу вместе с маринадом.
- Накрываем форму смоченным водой пергаментом. Ставим в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут.
К этой рыбе прекрасно подходит любой гарнир. К примеру, мы рассказывали, как приготовить особенно вкусную морковь по-корейски.