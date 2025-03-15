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Нереально хрустящие и вкусные трубочки: рецепт завтрака, если у вас есть лаваш и горстка сыра (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Аппетитные трубочки из лаваша Новость обновлена 17 марта 2025, 12:49
Аппетитные трубочки из лаваша. Фото 1000.menu

Хрустящий лаваш с нежной начинкой

Дома можно приготовить немало вкусностей. Мы рассказывали, как испечь банановый хлеб. Теперь поделимся идеей замечательного завтрака, который стоит приготовить, если у вас есть лаваш и горстка сыра.

Это хрустящие и золотистые трубочки из лаваша, а в начинке – ароматный сыр. Рецептом поделились в кулинарном блоге hot_spicyua. Из такого количества продуктов выходит 8 трубочек.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • 250 г творога
  • 120 г сыра Моцарелла
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. сметаны
  • зеленый лук
  • укроп
  • соль
  • масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Прежде всего, приготовим начинку. Для этого берем глубокую миску и смешиваем натертый сыр, творог, яйцо и сметану.
  2. Мелко крошим зеленый лук и укроп, добавляем. Солим по вкусу и перемешиваем.
  3. Лаваш нарезаем на прямоугольные кусочки. На каждый кусочек лаваша выкладываем начинку, аккуратно, но плотно заворачиваем.
  4. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжариваем турбочки со всех сторон до золотистой корочки.

Подавать такие трубочки вкуснее всего горячими, они имеют хрустящую корочку и нежную начинку. Также мы рассказывали, как приготовить дома морковь по-корейски.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Закуска #Лаваш