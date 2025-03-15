Нереально хрустящие и вкусные трубочки: рецепт завтрака, если у вас есть лаваш и горстка сыра (видео)
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Хрустящий лаваш с нежной начинкой
Дома можно приготовить немало вкусностей. Мы рассказывали, как испечь банановый хлеб. Теперь поделимся идеей замечательного завтрака, который стоит приготовить, если у вас есть лаваш и горстка сыра.
Это хрустящие и золотистые трубочки из лаваша, а в начинке – ароматный сыр. Рецептом поделились в кулинарном блоге hot_spicyua. Из такого количества продуктов выходит 8 трубочек.
Ингредиенты:
- лаваш
- 250 г творога
- 120 г сыра Моцарелла
- 1 яйцо
- 1 ст. л. сметаны
- зеленый лук
- укроп
- соль
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Прежде всего, приготовим начинку. Для этого берем глубокую миску и смешиваем натертый сыр, творог, яйцо и сметану.
- Мелко крошим зеленый лук и укроп, добавляем. Солим по вкусу и перемешиваем.
- Лаваш нарезаем на прямоугольные кусочки. На каждый кусочек лаваша выкладываем начинку, аккуратно, но плотно заворачиваем.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжариваем турбочки со всех сторон до золотистой корочки.
Подавать такие трубочки вкуснее всего горячими, они имеют хрустящую корочку и нежную начинку. Также мы рассказывали, как приготовить дома морковь по-корейски.