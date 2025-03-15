Нереально хрустящие и вкусные трубочки: рецепт завтрака, если у вас есть лаваш и горстка сыра (видео)

Хрустящий лаваш с нежной начинкой

Дома можно приготовить немало вкусностей. Мы рассказывали, как испечь банановый хлеб. Теперь поделимся идеей замечательного завтрака, который стоит приготовить, если у вас есть лаваш и горстка сыра.

Это хрустящие и золотистые трубочки из лаваша, а в начинке – ароматный сыр. Рецептом поделились в кулинарном блоге hot_spicyua. Из такого количества продуктов выходит 8 трубочек.

Ингредиенты:

лаваш

250 г творога

120 г сыра Моцарелла

1 яйцо

1 ст. л. сметаны

зеленый лук

укроп

соль

масло для жарки

Способ приготовления:

Прежде всего, приготовим начинку. Для этого берем глубокую миску и смешиваем натертый сыр, творог, яйцо и сметану. Мелко крошим зеленый лук и укроп, добавляем. Солим по вкусу и перемешиваем. Лаваш нарезаем на прямоугольные кусочки. На каждый кусочек лаваша выкладываем начинку, аккуратно, но плотно заворачиваем. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжариваем турбочки со всех сторон до золотистой корочки.

Подавать такие трубочки вкуснее всего горячими, они имеют хрустящую корочку и нежную начинку. Также мы рассказывали, как приготовить дома морковь по-корейски.