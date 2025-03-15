Ніхто не повірить, що в цих булочках немає ні яєць, ні масла: розкішний рецепт (відео)

Апетитні булочки, які можна в піст

Пісна випічка може бути смачною і дуже вдалою. Ми ділились рецептом ароматного шоколадного кекса. Тепер розповімо, як приготувати чудові булочки з маком.

Завдяки особливому тісту випічка виходить дуже ніжною і м’якенькою — ніхто не повірить, що в ній немає ні яєць, ні масла. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком kovalisko.olya.

Інгредієнти:

100 мл теплої води

100 мл олії

50 г дріжджів

2-4 ст. л. цукру (до смаку)

дрібка солі

ванільний цукор

300 г борошна

Для начинки:

125 г маку

250 мл води

3-4 ст. л. цукру

1 ст. л. крохмалю

ванільний цукор

Спосіб приготування:

Спочатку замішуємо тісто. Теплу воду з’єднуємо з олією, розмішуємо дріжджі. Додаємо цукор і ванільний цукор, дрібку солі. Все перемішуємо. Вводимо борошно та замішуємо тісто. Ставимо його в тепле місце, щоб тісто підросло. Для начинки мак заливаємо окропом і чекаємо 15 хвилин. Після цього зливаємо воду, пересипаємо мак в каструлю і заливаємо 250 мл води. Ставимо на плиту і варимо до випаровування води. Додаємо цукор і ванільний цукор. Окремо розмішуємо крохмаль у невеликій кількості води. Вливаємо до маку і варимо, постійно помішуючи, до загусання. Розкочуємо тісто та розподіляємо макову начинку. Скручуємо в рулет та нарізаємо. Викладаємо булочки на деко, застелене пергаментом. Випікаємо 30-35 хвилин у духовці, заздалегідь розігрітій до 180 градусів. Готові булочки з усіх сторін присипаємо цукровою пудрою.

Даємо булочкам охолонути — і можна смакувати з чаєм чи кавою. Також ми розповідали, як спекти ароматний банановий хліб.