Ніхто не повірить, що в цих булочках немає ні яєць, ні масла: розкішний рецепт (відео)
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Апетитні булочки, які можна в піст
Пісна випічка може бути смачною і дуже вдалою. Ми ділились рецептом ароматного шоколадного кекса. Тепер розповімо, як приготувати чудові булочки з маком.
Завдяки особливому тісту випічка виходить дуже ніжною і м’якенькою — ніхто не повірить, що в ній немає ні яєць, ні масла. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком kovalisko.olya.
Інгредієнти:
- 100 мл теплої води
- 100 мл олії
- 50 г дріжджів
- 2-4 ст. л. цукру (до смаку)
- дрібка солі
- ванільний цукор
- 300 г борошна
Для начинки:
- 125 г маку
- 250 мл води
- 3-4 ст. л. цукру
- 1 ст. л. крохмалю
- ванільний цукор
Спосіб приготування:
- Спочатку замішуємо тісто. Теплу воду з’єднуємо з олією, розмішуємо дріжджі.
- Додаємо цукор і ванільний цукор, дрібку солі. Все перемішуємо.
- Вводимо борошно та замішуємо тісто. Ставимо його в тепле місце, щоб тісто підросло.
- Для начинки мак заливаємо окропом і чекаємо 15 хвилин. Після цього зливаємо воду, пересипаємо мак в каструлю і заливаємо 250 мл води.
- Ставимо на плиту і варимо до випаровування води. Додаємо цукор і ванільний цукор. Окремо розмішуємо крохмаль у невеликій кількості води. Вливаємо до маку і варимо, постійно помішуючи, до загусання.
- Розкочуємо тісто та розподіляємо макову начинку. Скручуємо в рулет та нарізаємо. Викладаємо булочки на деко, застелене пергаментом.
- Випікаємо 30-35 хвилин у духовці, заздалегідь розігрітій до 180 градусів. Готові булочки з усіх сторін присипаємо цукровою пудрою.
Даємо булочкам охолонути — і можна смакувати з чаєм чи кавою. Також ми розповідали, як спекти ароматний банановий хліб.