Рус

Ніхто не повірить, що в цих булочках немає ні яєць, ні масла: розкішний рецепт (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дуже смачні булочки з маком
Дуже смачні булочки з маком. Фото Скриншот з відео

Апетитні булочки, які можна в піст

Пісна випічка може бути смачною і дуже вдалою. Ми ділились рецептом ароматного шоколадного кекса. Тепер розповімо, як приготувати чудові булочки з маком.

Завдяки особливому тісту випічка виходить дуже ніжною і м’якенькою — ніхто не повірить, що в ній немає ні яєць, ні масла. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком kovalisko.olya.

Інгредієнти:

  • 100 мл теплої води
  • 100 мл олії
  • 50 г дріжджів
  • 2-4 ст. л. цукру (до смаку)
  • дрібка солі
  • ванільний цукор
  • 300 г борошна

Для начинки:

  • 125 г маку
  • 250 мл води
  • 3-4 ст. л. цукру
  • 1 ст. л. крохмалю
  • ванільний цукор

Спосіб приготування:

  1. Спочатку замішуємо тісто. Теплу воду з’єднуємо з олією, розмішуємо дріжджі.
  2. Додаємо цукор і ванільний цукор, дрібку солі. Все перемішуємо.
  3. Вводимо борошно та замішуємо тісто. Ставимо його в тепле місце, щоб тісто підросло.
  4. Для начинки мак заливаємо окропом і чекаємо 15 хвилин. Після цього зливаємо воду, пересипаємо мак в каструлю і заливаємо 250 мл води.
  5. Ставимо на плиту і варимо до випаровування води. Додаємо цукор і ванільний цукор. Окремо розмішуємо крохмаль у невеликій кількості води. Вливаємо до маку і варимо, постійно помішуючи, до загусання.
  6. Розкочуємо тісто та розподіляємо макову начинку. Скручуємо в рулет та нарізаємо. Викладаємо булочки на деко, застелене пергаментом.
  7. Випікаємо 30-35 хвилин у духовці, заздалегідь розігрітій до 180 градусів. Готові булочки з усіх сторін присипаємо цукровою пудрою.

Даємо булочкам охолонути — і можна смакувати з чаєм чи кавою. Також ми розповідали, як спекти ароматний банановий хліб.

Теги:
#Рецепт #Мак #Випічка #Піст