Никто не поверит, что в этих булочках нет ни яиц, ни масла: роскошный рецепт (видео)

Аппетитные булочки, которые можно в пост

Постная выпечка может быть вкусной и очень удачной. Мы делились рецептом ароматного шоколадного кекса. Теперь расскажем, как приготовить чудесные булочки с маком.

Благодаря особому тесту выпечка получается очень нежной и мягкой – никто не поверит, что в ней нет ни яиц, ни масла. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником kovalisko.olya.

Ингредиенты:

100 мл теплой воды

100 мл масла

50 г дрожжей

2-4 ст. л. сахара (по вкусу)

щепотка соли

ванильный сахар

300 г муки

Для начинки:

125 г мака

250 мл воды

3-4 ст. л. сахара

1 ст. л. крахмала

ванильный сахар

Способ приготовления:

Сначала замешиваем тесто. Теплую воду соединяем с растительным маслом, размешиваем дрожжи. Добавляем сахар и ванильный сахар, щепотку соли. Все перемешиваем. Вводим муку и замешиваем тесто. Ставим его в теплое место, чтобы тесто подросло. Для начинки мак заливаем крутым кипятком и ждем 15 минут. После этого сливаем воду, пересыпаем мак в кастрюлю и заливаем 250 мл воды. Ставим на плиту и варим до испарения воды. Добавляем сахар и ванильный сахар. Отдельно размешиваем крахмал в небольшом количестве воды. Вливаем в мак и варим, постоянно помешивая, до загустения. Раскатываем тесто и распределяем маковую начинку. Скручиваем в рулет и нарезаем. Выкладываем булочки на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем 30-35 минут в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов. Готовые булочки со всех сторон присыпаем сахарной пудрой.

Даем булочкам остыть – и можно смаковать с чаем или кофе. Также мы рассказывали, как испечь ароматный банановый хлеб.