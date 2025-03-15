Никто не поверит, что в этих булочках нет ни яиц, ни масла: роскошный рецепт (видео)
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Аппетитные булочки, которые можно в пост
Постная выпечка может быть вкусной и очень удачной. Мы делились рецептом ароматного шоколадного кекса. Теперь расскажем, как приготовить чудесные булочки с маком.
Благодаря особому тесту выпечка получается очень нежной и мягкой – никто не поверит, что в ней нет ни яиц, ни масла. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником kovalisko.olya.
Ингредиенты:
- 100 мл теплой воды
- 100 мл масла
- 50 г дрожжей
- 2-4 ст. л. сахара (по вкусу)
- щепотка соли
- ванильный сахар
- 300 г муки
Для начинки:
- 125 г мака
- 250 мл воды
- 3-4 ст. л. сахара
- 1 ст. л. крахмала
- ванильный сахар
Способ приготовления:
- Сначала замешиваем тесто. Теплую воду соединяем с растительным маслом, размешиваем дрожжи.
- Добавляем сахар и ванильный сахар, щепотку соли. Все перемешиваем.
- Вводим муку и замешиваем тесто. Ставим его в теплое место, чтобы тесто подросло.
- Для начинки мак заливаем крутым кипятком и ждем 15 минут. После этого сливаем воду, пересыпаем мак в кастрюлю и заливаем 250 мл воды.
- Ставим на плиту и варим до испарения воды. Добавляем сахар и ванильный сахар. Отдельно размешиваем крахмал в небольшом количестве воды. Вливаем в мак и варим, постоянно помешивая, до загустения.
- Раскатываем тесто и распределяем маковую начинку. Скручиваем в рулет и нарезаем. Выкладываем булочки на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекаем 30-35 минут в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов. Готовые булочки со всех сторон присыпаем сахарной пудрой.
Даем булочкам остыть – и можно смаковать с чаем или кофе. Также мы рассказывали, как испечь ароматный банановый хлеб.