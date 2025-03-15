Укр

Никто не поверит, что в этих булочках нет ни яиц, ни масла: роскошный рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Очень вкусные булочки с маком
Очень вкусные булочки с маком. Фото Скриншот из видео

Аппетитные булочки, которые можно в пост

Постная выпечка может быть вкусной и очень удачной. Мы делились рецептом ароматного шоколадного кекса. Теперь расскажем, как приготовить чудесные булочки с маком.

Благодаря особому тесту выпечка получается очень нежной и мягкой – никто не поверит, что в ней нет ни яиц, ни масла. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником kovalisko.olya.

Ингредиенты:

  • 100 мл теплой воды
  • 100 мл масла
  • 50 г дрожжей
  • 2-4 ст. л. сахара (по вкусу)
  • щепотка соли
  • ванильный сахар
  • 300 г муки

Для начинки:

  • 125 г мака
  • 250 мл воды
  • 3-4 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. крахмала
  • ванильный сахар

Способ приготовления:

  1. Сначала замешиваем тесто. Теплую воду соединяем с растительным маслом, размешиваем дрожжи.
  2. Добавляем сахар и ванильный сахар, щепотку соли. Все перемешиваем.
  3. Вводим муку и замешиваем тесто. Ставим его в теплое место, чтобы тесто подросло.
  4. Для начинки мак заливаем крутым кипятком и ждем 15 минут. После этого сливаем воду, пересыпаем мак в кастрюлю и заливаем 250 мл воды.
  5. Ставим на плиту и варим до испарения воды. Добавляем сахар и ванильный сахар. Отдельно размешиваем крахмал в небольшом количестве воды. Вливаем в мак и варим, постоянно помешивая, до загустения.
  6. Раскатываем тесто и распределяем маковую начинку. Скручиваем в рулет и нарезаем. Выкладываем булочки на противень, застеленный пергаментом.
  7. Выпекаем 30-35 минут в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов. Готовые булочки со всех сторон присыпаем сахарной пудрой.

Даем булочкам остыть – и можно смаковать с чаем или кофе. Также мы рассказывали, как испечь ароматный банановый хлеб.

Теги:
#Рецепт #Мак #Выпечка #Піст