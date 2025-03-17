Нереально вкусное блюдо из самой дешевой рыбки: отличный рецепт на каждый день (видео)

Рецепт очень простой, а рыбка – непревзойденная

Рыбка – это отличный способ разнообразить свое ежедневное меню. Мы рассказывали, как замариновать скумбрию в томате. Теперь поделимся рецептом вкуснейшего запеченного хека.

Идеей вкусного обеда или ужина поделились в кулинарном блоге bude_smachno_razom. Хек (или другая белая рыба) тушится в духовке во вкусном соусе и овощами. Такую рыбку будут есть даже те, кто говорит, что не любит рыбу.

Ингредиенты:

рыба хек — 700 г

лук — 1 шт

морковь — 1 шт

масло для жарки

Для соуса:

сметана — 4 ст. л.

майонез – 2 ст. л.

соевый соус — 50 мл

горчица в зернах – 1 ст. л.

чеснок — 2 зубчика

приправа для рыбы – 1 ст. л.

кориандр — ¼ ч. л.

копченая паприка –1/4 ч. л.

Способ приготовления:

Почистите рыбу и нарежьте порционными кусками. Отложите на время. Тем временем чистим морковь и лук. Морковь нужно натереть на терке, а лук порезать полукольцами. Обжаривать все 4-5 минут до золотистого цвета. В мисочку отправляем сметану, добавляем горчицу, майонез и соевый соус. Насыпаем приправы к рыбе, специям и натираем чеснок, перемешиваем. Выкладываем в соус рыбу и перемешиваем, чтобы все кусочки покрылись соусом. Оставляем минимум на 30 минут. На дно формы для запекания выкладываем жареную морковь с луком. Выкладываем следующим слоем замаринованную рыбку, поливаем сверху соусом. Запекайте все блюдо в разогретой до 180 ° C духовке. Первые 35 минут запекаем под крышкой, затем снимаем крышку и готовим еще 10 минут.

К такой рыбке подойдет любой гарнир. Кстати, мы рассказывали, как приготовить особенно нежную его версию.