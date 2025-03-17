Нереально вкусное блюдо из самой дешевой рыбки: отличный рецепт на каждый день (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Рецепт очень простой, а рыбка – непревзойденная
Рыбка – это отличный способ разнообразить свое ежедневное меню. Мы рассказывали, как замариновать скумбрию в томате. Теперь поделимся рецептом вкуснейшего запеченного хека.
Идеей вкусного обеда или ужина поделились в кулинарном блоге bude_smachno_razom. Хек (или другая белая рыба) тушится в духовке во вкусном соусе и овощами. Такую рыбку будут есть даже те, кто говорит, что не любит рыбу.
Ингредиенты:
- рыба хек — 700 г
- лук — 1 шт
- морковь — 1 шт
- масло для жарки
Для соуса:
- сметана — 4 ст. л.
- майонез – 2 ст. л.
- соевый соус — 50 мл
- горчица в зернах – 1 ст. л.
- чеснок — 2 зубчика
- приправа для рыбы – 1 ст. л.
- кориандр — ¼ ч. л.
- копченая паприка –1/4 ч. л.
Способ приготовления:
- Почистите рыбу и нарежьте порционными кусками. Отложите на время.
- Тем временем чистим морковь и лук. Морковь нужно натереть на терке, а лук порезать полукольцами. Обжаривать все 4-5 минут до золотистого цвета.
- В мисочку отправляем сметану, добавляем горчицу, майонез и соевый соус. Насыпаем приправы к рыбе, специям и натираем чеснок, перемешиваем.
- Выкладываем в соус рыбу и перемешиваем, чтобы все кусочки покрылись соусом. Оставляем минимум на 30 минут.
- На дно формы для запекания выкладываем жареную морковь с луком. Выкладываем следующим слоем замаринованную рыбку, поливаем сверху соусом.
- Запекайте все блюдо в разогретой до 180 ° C духовке. Первые 35 минут запекаем под крышкой, затем снимаем крышку и готовим еще 10 минут.
К такой рыбке подойдет любой гарнир. Кстати, мы рассказывали, как приготовить особенно нежную его версию.