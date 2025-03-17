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Нереально вкусное блюдо из самой дешевой рыбки: отличный рецепт на каждый день (видео)

Автор
Мария Дума
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Этот способ приготовления делает рыбку фантастически вкусной
Этот способ приготовления делает рыбку фантастически вкусной. Фото Скриншот из видео

Рецепт очень простой, а рыбка – непревзойденная

Рыбка – это отличный способ разнообразить свое ежедневное меню. Мы рассказывали, как замариновать скумбрию в томате. Теперь поделимся рецептом вкуснейшего запеченного хека.

Идеей вкусного обеда или ужина поделились в кулинарном блоге bude_smachno_razom. Хек (или другая белая рыба) тушится в духовке во вкусном соусе и овощами. Такую рыбку будут есть даже те, кто говорит, что не любит рыбу.

Ингредиенты:

  • рыба хек — 700 г
  • лук — 1 шт
  • морковь — 1 шт
  • масло для жарки

Для соуса:

  • сметана — 4 ст. л.
  • майонез – 2 ст. л.
  • соевый соус — 50 мл
  • горчица в зернах – 1 ст. л.
  • чеснок — 2 зубчика
  • приправа для рыбы – 1 ст. л.
  • кориандр — ¼ ч. л.
  • копченая паприка –1/4 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Почистите рыбу и нарежьте порционными кусками. Отложите на время.
  2. Тем временем чистим морковь и лук. Морковь нужно натереть на терке, а лук порезать полукольцами. Обжаривать все 4-5 минут до золотистого цвета.
  3. В мисочку отправляем сметану, добавляем горчицу, майонез и соевый соус. Насыпаем приправы к рыбе, специям и натираем чеснок, перемешиваем.
  4. Выкладываем в соус рыбу и перемешиваем, чтобы все кусочки покрылись соусом. Оставляем минимум на 30 минут.
  5. На дно формы для запекания выкладываем жареную морковь с луком. Выкладываем следующим слоем замаринованную рыбку, поливаем сверху соусом.
  6. Запекайте все блюдо в разогретой до 180 ° C духовке. Первые 35 минут запекаем под крышкой, затем снимаем крышку и готовим еще 10 минут.

К такой рыбке подойдет любой гарнир. Кстати, мы рассказывали, как приготовить особенно нежную его версию.

Теги:
#Рецепт #Рыба #Овощи #Соус