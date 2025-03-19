Дуже соковита рибка на кожен день: рецепт оригінальних шашличків зі скумбрії (відео)

Чудовий варіант закуски до святкового столу

Рибку можна приготувати сотнею різних способів. Ми ділились рецептом апетитного томатного маринаду. Тепер розповімо, як приготувати смачні шашлички зі скумбрії.

Вони виходять дуже смачними та соковитими. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Альона Карпюк. Такі шашлички чудово пасують як на кожен день, так і до святкового столу.

Інгредієнти:

скумбрія — 2 шт

гірчиця діжонська — 2 ч. л.

гірчиця французька — 2 ч. л.

соєвий соус — 2-3 ч. л.

мед — 3 ч. л.

Спосіб приготування:

Найзручніше буде, якщо скумбрію перед приготуванням трохи підморозити. Нарізаємо рибу на шайби однакової товщини. З кожного шматочка виймаємо кістку і закручуємо в рулетик. Нанизуємо ці рулетики на шпажки, тим самим фіксуючи їх. Для соусу у невеликій мисці зʼєднуємо мед, гірчицю та соєвий соус. Солити не потрібно, просто перемішуємо. Так формуємо всі шашлички. Викладаємо їх на пергамент, змащуємо підготовленим соусом. Відправляємо їх в розігріту на 180 градусів духовку на 30 хвилин.

Це дуже смачно. Можна подавати таку рибку як закуску, або навіть як основну страву. Також ми розповідали, як засолити рибу вдома.