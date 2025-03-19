Очень сочная рыбка на каждый день: рецепт оригинальных шашлычков из скумбрии (видео)
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Прекрасный вариант закуски к праздничному столу
Рыбку можно приготовить сотней разных способов. Мы делились рецептом аппетитного томатного маринада. Теперь расскажем, как приготовить вкусные шашлычки из скумбрии.
Они получаются очень вкусными и сочными. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша Альона Карпюк. Такие шашлычки отлично подходят как на каждый день, так и к праздничному столу.
Ингредиенты:
- скумбрия — 2 шт
- горчица дижонская – 2 ч. л.
- горчица французская — 2 ч. л.
- соевый соус — 2-3 ч. л.
- мед — 3 ч. л.
Способ приготовления:
- Удобнее всего будет, если скумбрию перед приготовлением немного подморозить. Нарезаем рыбу на шайбы одинаковой толщины.
- Из каждого кусочка вынимаем кость и закручиваем в рулетик. Нанизываем эти рулетики на шпажки, тем самым фиксируя их.
- Для соуса в небольшой миске соединяем мед, горчицу и соевый соус. Солить не нужно, просто перемешиваем.
- Так формируем все шашлычки. Выкладываем их на пергамент, смазываем подготовленным соусом. Отправляем их в разогретую на 180 градусов духовку на 30 минут.
Это очень вкусно. Можно подавать такую рыбку как закуску или даже как основное блюдо. Также мы рассказывали, как засолить рыбу дома.