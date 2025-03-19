Очень сочная рыбка на каждый день: рецепт оригинальных шашлычков из скумбрии (видео)

Прекрасный вариант закуски к праздничному столу

Рыбку можно приготовить сотней разных способов. Мы делились рецептом аппетитного томатного маринада. Теперь расскажем, как приготовить вкусные шашлычки из скумбрии.

Они получаются очень вкусными и сочными. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша Альона Карпюк. Такие шашлычки отлично подходят как на каждый день, так и к праздничному столу.

Ингредиенты:

скумбрия — 2 шт

горчица дижонская – 2 ч. л.

горчица французская — 2 ч. л.

соевый соус — 2-3 ч. л.

мед — 3 ч. л.

Способ приготовления:

Удобнее всего будет, если скумбрию перед приготовлением немного подморозить. Нарезаем рыбу на шайбы одинаковой толщины. Из каждого кусочка вынимаем кость и закручиваем в рулетик. Нанизываем эти рулетики на шпажки, тем самым фиксируя их. Для соуса в небольшой миске соединяем мед, горчицу и соевый соус. Солить не нужно, просто перемешиваем. Так формируем все шашлычки. Выкладываем их на пергамент, смазываем подготовленным соусом. Отправляем их в разогретую на 180 градусов духовку на 30 минут.

Это очень вкусно. Можно подавать такую рыбку как закуску или даже как основное блюдо. Также мы рассказывали, как засолить рыбу дома.