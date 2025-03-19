Ця закуска першою розлітається зі святкового столу: апетитні сендвічі "Солоне орео" (відео)

Таких "бутербродиків" можна сміливо готувати потрійну порцію

На святковий стіл хочеться ставити прості, але оригінальні закуски. Ми ділились рецептом салату "Тунець під шубою". Тепер розповімо, як приготувати апетитні сендвічі.

Кулінарна блогерка vita_vorotniuk розповіла, як приготувати закусочні бутербродики "Солоне орео". Вони готуються з крекерів, а начинкою виступає намазка з яєць та плавленого сиру.

Інгредієнти:

Плавлений сир – 1 шт

Яйце – 1 шт

Часник – 1 зубчик

Майонез – 1 ст. л.

Крекери

Кріп

Сіль – до смаку

Спосіб приготування:

Перш за все, аідварюємо яйце. Охолоджуємо його чистимо, натираємо разом із плавленим сиром на тертці. До сирної маси додаємо сіль, майонез і пропущений через прес або будь-яким іншим чином подрібнений часник. Перемішуємо до однорідності. Починаємо формувати сендвічі. Викладаємо начинку ложкою на один крекер, а тоді накриваємо другим і трохи притискаємо. Нарізаємо кріп дуже дрібно. Обвалюємо краї сендвічів у подрібненому кропі.

Це ідеальна закуска, яка чудово підійде як для перекусу, так і до святкового столу. Також ми розповідали, як замаринувати рибку особливо смачно.