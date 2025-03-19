Как приготовить пюре воздушным и нежным, как в ресторане: секретный способ приготовления (видео)

Отличный рецепт гарнира к любому блюду

Даже самые банальные блюда можно готовить особенно вкусно. Мы делились рецептом куриных гнезд. А на гарнир к ним можно приготовить роскошное картофельное пюре.

Кулинарная блоггерша под ником anny.cooking рассказала, как приготовить его особенно воздушным. Автор советует использовать для пюре исключительно картофель желтых сортов.

Ингредиенты:

800 г очищенного картофеля

1/2 ст. л. соли

30-40 г масла

200-250 г горячего молока

зелень

Способ приготовления:

Картофель отвариваем в подсоленной воде до готовности. Разминаем ее, добавляем кусок масла и все перемешиваем. Порциями, каждый раз перемешивая, вливаем горячее молоко. Оно обязательно должно быть горячим – продукт из холодильника испортит вкус и текстуру. Когда вмешаете все молоко в однородную текстуру пюре, можно браться за тот самый секретный этап, благодаря которому гарнир получается воздушным. Берем миксер с венчиками и одну минуту взбиваем пюре на высоких оборотах.

Так ваш гарнир будет каждый раз невероятно вкусным и нежным. Также мы делились рецептом ароматного борща.