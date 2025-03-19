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Как приготовить пюре воздушным и нежным, как в ресторане: секретный способ приготовления (видео)

Автор
Мария Дума
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Так гарнир получается невероятно воздушным
Так гарнир получается невероятно воздушным. Фото Freepik

Отличный рецепт гарнира к любому блюду

Даже самые банальные блюда можно готовить особенно вкусно. Мы делились рецептом куриных гнезд. А на гарнир к ним можно приготовить роскошное картофельное пюре.

Кулинарная блоггерша под ником anny.cooking рассказала, как приготовить его особенно воздушным. Автор советует использовать для пюре исключительно картофель желтых сортов.

Ингредиенты:

  • 800 г очищенного картофеля
  • 1/2 ст. л. соли
  • 30-40 г масла
  • 200-250 г горячего молока
  • зелень

Способ приготовления:

  1. Картофель отвариваем в подсоленной воде до готовности. Разминаем ее, добавляем кусок масла и все перемешиваем.
  2. Порциями, каждый раз перемешивая, вливаем горячее молоко. Оно обязательно должно быть горячим – продукт из холодильника испортит вкус и текстуру.
  3. Когда вмешаете все молоко в однородную текстуру пюре, можно браться за тот самый секретный этап, благодаря которому гарнир получается воздушным. Берем миксер с венчиками и одну минуту взбиваем пюре на высоких оборотах.

Так ваш гарнир будет каждый раз невероятно вкусным и нежным. Также мы делились рецептом ароматного борща.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Пюре #Гарнир