Гора пельменів за п'ять хвилин: лінивий рецепт, нічого не потрібно місити і розкочувати (відео)
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З цим способом пельмені виходять не лише смачні, а й швидкі
Часто буває, що хочеться поїсти ситно і смачно, а сил готувати щось повноцінне, як ароматний борщ, немає. В такому випадку вас точно виручить наступний рецепт.
Кулінарна блогерка Альона Карпюк поділилась у своєму відео рецептом лінивих пельменів. Нічого не потрібно місити, розкочувати та ліпити — можна наробити цілу гору за п’ять хвилин.
Інгредієнти:
- фарш — 400 г
- цибуля — 1 шт
- сіль, перець — до смаку
- яйця — 2 шт
- борошно — 0,5 склянки
- масло — до смаку
Спосіб приготування:
- Цибулю кришимо дуже дрібно. Додаємо її у фарш. Також заправляємо його сіллю та перцем. На цьому етапі можна додати і інші спеції, які вам подобаються.
- Фарш ретельно перемішуємо. Вологими руками формуємо з фаршу кульки і викладаємо їх на тарілку або обробну дошку — як зручніше.
- Ставимо на вогонь каструлю з водою та доводимо до кипіння. В пласку мисочку насипаємо борошно. Окремо в мисці збиваємо яйця.
- Кожну кульку з фаршу занурюємо в борошно, тоді в яйце, і знову в борошно. Одразу вкидаємо у киплячу воду.
- Варимо наші ліниві пельмені до готовності. Подаємо гарячі пельмені з маслом.
Це ситно, смачно і надзвичайно просто — саме те, що треба для швидкого обіду або вечері. Також ми розповідали, як приготувати з фаршу гніздечка в духовці.