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Гора пельменів за п'ять хвилин: лінивий рецепт, нічого не потрібно місити і розкочувати (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Апетитна страва, яка так просто готується Новина оновлена 19 березня 2025, 22:54
Апетитна страва, яка так просто готується. Фото 24 канал

З цим способом пельмені виходять не лише смачні, а й швидкі

Часто буває, що хочеться поїсти ситно і смачно, а сил готувати щось повноцінне, як ароматний борщ, немає. В такому випадку вас точно виручить наступний рецепт.

Кулінарна блогерка Альона Карпюк поділилась у своєму відео рецептом лінивих пельменів. Нічого не потрібно місити, розкочувати та ліпити — можна наробити цілу гору за п’ять хвилин.

Інгредієнти:

  • фарш — 400 г
  • цибуля — 1 шт
  • сіль, перець — до смаку
  • яйця — 2 шт
  • борошно — 0,5 склянки
  • масло — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Цибулю кришимо дуже дрібно. Додаємо її у фарш. Також заправляємо його сіллю та перцем. На цьому етапі можна додати і інші спеції, які вам подобаються.
  2. Фарш ретельно перемішуємо. Вологими руками формуємо з фаршу кульки і викладаємо їх на тарілку або обробну дошку — як зручніше.
  3. Ставимо на вогонь каструлю з водою та доводимо до кипіння. В пласку мисочку насипаємо борошно. Окремо в мисці збиваємо яйця.
  4. Кожну кульку з фаршу занурюємо в борошно, тоді в яйце, і знову в борошно. Одразу вкидаємо у киплячу воду.
  5. Варимо наші ліниві пельмені до готовності. Подаємо гарячі пельмені з маслом.

Це ситно, смачно і надзвичайно просто — саме те, що треба для швидкого обіду або вечері. Також ми розповідали, як приготувати з фаршу гніздечка в духовці.

Теги:
#Рецепт #Тісто #Пельмені #Фарш