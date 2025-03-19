Гора пельменів за п'ять хвилин: лінивий рецепт, нічого не потрібно місити і розкочувати (відео)

З цим способом пельмені виходять не лише смачні, а й швидкі

Часто буває, що хочеться поїсти ситно і смачно, а сил готувати щось повноцінне, як ароматний борщ, немає. В такому випадку вас точно виручить наступний рецепт.

Кулінарна блогерка Альона Карпюк поділилась у своєму відео рецептом лінивих пельменів. Нічого не потрібно місити, розкочувати та ліпити — можна наробити цілу гору за п’ять хвилин.

Інгредієнти:

фарш — 400 г

цибуля — 1 шт

сіль, перець — до смаку

яйця — 2 шт

борошно — 0,5 склянки

масло — до смаку

Спосіб приготування:

Цибулю кришимо дуже дрібно. Додаємо її у фарш. Також заправляємо його сіллю та перцем. На цьому етапі можна додати і інші спеції, які вам подобаються. Фарш ретельно перемішуємо. Вологими руками формуємо з фаршу кульки і викладаємо їх на тарілку або обробну дошку — як зручніше. Ставимо на вогонь каструлю з водою та доводимо до кипіння. В пласку мисочку насипаємо борошно. Окремо в мисці збиваємо яйця. Кожну кульку з фаршу занурюємо в борошно, тоді в яйце, і знову в борошно. Одразу вкидаємо у киплячу воду. Варимо наші ліниві пельмені до готовності. Подаємо гарячі пельмені з маслом.

Це ситно, смачно і надзвичайно просто — саме те, що треба для швидкого обіду або вечері. Також ми розповідали, як приготувати з фаршу гніздечка в духовці.