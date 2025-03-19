Гора пельменей за пять минут: ленивый рецепт, ничего не нужно месить и раскатывать (видео)
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С этим способом пельмени получаются не только вкусные, но и быстрые
Часто бывает, что хочется поесть сытно и вкусно, а сил готовить что-нибудь полноценное, как ароматный борщ, нет. В таком случае вас точно выручит следующий рецепт.
Кулинарная блоггерша Алена Карпюк поделилась в своем видео рецептом ленивых пельменей. Ничего не нужно месить, раскатывать и лепить – можно наделать целую гору за пять минут.
Ингредиенты:
- фарш — 400 г
- лук — 1 шт
- соль, перец — по вкусу
- яйца — 2 шт
- мука — 0,5 стакана
- масло — по вкусу
Способ приготовления:
- Лук крошим очень мелко. Добавляем ее в фарш. Также заправляем его солью и перцем. На этом этапе можно добавить и другие специи, которые вам нравятся.
- Фарш тщательно перемешиваем. Влажными руками формируем из фарша шарики и выкладываем их на тарелку или разделочную доску – как удобнее.
- Ставим на огонь кастрюлю с водой и доводим до кипения. В плоскую мисочку насыпаем муку. Отдельно в миске взбиваем яйца.
- Каждый шарик из фарша погружаем в муку, тогда в яйцо, и снова в муку. Сразу вбрасываем в кипящую воду.
- Варим наши ленивые пельмени до готовности. Подаем горячие пельмени с маслом.
Это сытно, вкусно и очень просто – именно то, что нужно для быстрого обеда или ужина. Также мы рассказывали, как приготовить из фарша гнездышко в духовке.