Укр

Гора пельменей за пять минут: ленивый рецепт, ничего не нужно месить и раскатывать (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Аппетитное блюдо, которое так просто готовится Новость обновлена 19 марта 2025, 22:54
Аппетитное блюдо, которое так просто готовится. Фото 24 канал

С этим способом пельмени получаются не только вкусные, но и быстрые

Часто бывает, что хочется поесть сытно и вкусно, а сил готовить что-нибудь полноценное, как ароматный борщ, нет. В таком случае вас точно выручит следующий рецепт.

Кулинарная блоггерша Алена Карпюк поделилась в своем видео рецептом ленивых пельменей. Ничего не нужно месить, раскатывать и лепить – можно наделать целую гору за пять минут.

Ингредиенты:

  • фарш — 400 г
  • лук — 1 шт
  • соль, перец — по вкусу
  • яйца — 2 шт
  • мука — 0,5 стакана
  • масло — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Лук крошим очень мелко. Добавляем ее в фарш. Также заправляем его солью и перцем. На этом этапе можно добавить и другие специи, которые вам нравятся.
  2. Фарш тщательно перемешиваем. Влажными руками формируем из фарша шарики и выкладываем их на тарелку или разделочную доску – как удобнее.
  3. Ставим на огонь кастрюлю с водой и доводим до кипения. В плоскую мисочку насыпаем муку. Отдельно в миске взбиваем яйца.
  4. Каждый шарик из фарша погружаем в муку, тогда в яйцо, и снова в муку. Сразу вбрасываем в кипящую воду.
  5. Варим наши ленивые пельмени до готовности. Подаем горячие пельмени с маслом.

Это сытно, вкусно и очень просто – именно то, что нужно для быстрого обеда или ужина. Также мы рассказывали, как приготовить из фарша гнездышко в духовке.

Теги:
#Рецепт #Тесто #Пельмени #Фарш