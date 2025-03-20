Не "Шуба" и не "Винегрет": какой еще вкусный салат из свеклы приготовить (видео)

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Свекла — чрезвычайно универсальный овощ, из которого можно приготовить не только знакомые всем классические блюда, например сельдь под шубой или винегрет. Его сладковатый вкус прекрасно сочетается и с необычными ингредиентами, создавая легкие, яркие салаты, поражающие оригинальностью. Один из таких – салат из свеклы, свежей зелени, феты и апельсина.

Сочетание сладковатой свеклы, сочного цитруса и солоноватой феты создает идеальный баланс вкуса, а зелень придает свежести и весеннему настроению. Такой салат не только вкусный, но действительно изысканный — отличный вариант для праздничного стола или легкого обеда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "korolivska1".

Как приготовить салат из свеклы, зелени и апельсинов

Ингредиенты:

200 г микса салатных листьев;

2 запеченная свекла;

1 апельсин;

150 г сыра фета;

1 красный лук;

100 г грецких орехов;

Для соуса:

50 г американской горчицы;

40 г французской зернистой горчицы;

20 г лимонного сока;

35 г меда;

200 г растительного масла;

Способ приготовления:

1.Запеченную свеклу нарезать тонкими слайсами.

2.Красный лук нарезать соломкой.

3.Апельсин аккуратно нарезать кусками, отделяя дольки от пленок.

4.В миску выложить салатные листья, добавить лук.

5.Для соуса смешать все ингредиенты, постепенно вводя масло.

6.Полить салат соусом, выложить сверху свеклу, апельсин, фету и орехи.