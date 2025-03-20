Супер-соус, з яким всі ваші салати будуть ресторанними: просто змішати все у банці (відео)

Ця заправка підходить практично до всіх салатів

Сонечко пригріло, а це означає, що в щоденне меню хочеться включати все більше свіжих салатів. Ми розповідали, як приготувати моркву у корейському стилі. Тепер поділимось рецептом чудової гірчичної заправки до салату.

Це універсальний супер-соус, який робить всі салати ресторанними і смачними. А приготування просте — просто збити все у банці, і в ній же потім зберігати заправку. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком korolivska1.

Інгредієнти:

50 г американської гірчиці

40 г французької зернистої гірчиці

20 г соку лимона

35 г меду

200 г олії

Спосіб приготування:

Для заправки візьміть якісну, рафіновану олію без зайвих запахів. Візьміть банку, вкиньте туди обидва види гірчиці. Додайте лимонний сік та мед. Влийте трохи олії і починайте збивати. Продовжуючи збивати, додавайте олію поступово, тонкою цівкою. Збивайте, доки соус не загусне. Якщо додати всю олію одразу або збивати занадто швидко, соус може розшаровуватися. Якщо соус все ж розшарувався, знову змішайте всі інгредієнти, окрім олії. Додавайте її поступово, а в кінці поступово введіть розшаровану суміш у новий соус.

Готовий соус в закритому контейнері в холодильнику зберігається до 2 тижнів. Також ми розповідали, як смачно засолити рибку вдома.