Супер-соус, з яким всі ваші салати будуть ресторанними: просто змішати все у банці (відео)
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Ця заправка підходить практично до всіх салатів
Сонечко пригріло, а це означає, що в щоденне меню хочеться включати все більше свіжих салатів. Ми розповідали, як приготувати моркву у корейському стилі. Тепер поділимось рецептом чудової гірчичної заправки до салату.
Це універсальний супер-соус, який робить всі салати ресторанними і смачними. А приготування просте — просто збити все у банці, і в ній же потім зберігати заправку. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком korolivska1.
Інгредієнти:
- 50 г американської гірчиці
- 40 г французької зернистої гірчиці
- 20 г соку лимона
- 35 г меду
- 200 г олії
Спосіб приготування:
- Для заправки візьміть якісну, рафіновану олію без зайвих запахів. Візьміть банку, вкиньте туди обидва види гірчиці.
- Додайте лимонний сік та мед. Влийте трохи олії і починайте збивати.
- Продовжуючи збивати, додавайте олію поступово, тонкою цівкою. Збивайте, доки соус не загусне. Якщо додати всю олію одразу або збивати занадто швидко, соус може розшаровуватися.
- Якщо соус все ж розшарувався, знову змішайте всі інгредієнти, окрім олії. Додавайте її поступово, а в кінці поступово введіть розшаровану суміш у новий соус.
Готовий соус в закритому контейнері в холодильнику зберігається до 2 тижнів. Також ми розповідали, як смачно засолити рибку вдома.