Рус

Супер-соус, з яким всі ваші салати будуть ресторанними: просто змішати все у банці (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ароматний гірчичний соус
Ароматний гірчичний соус. Фото lifestyle-ua.com

Ця заправка підходить практично до всіх салатів

Сонечко пригріло, а це означає, що в щоденне меню хочеться включати все більше свіжих салатів. Ми розповідали, як приготувати моркву у корейському стилі. Тепер поділимось рецептом чудової гірчичної заправки до салату.

Це універсальний супер-соус, який робить всі салати ресторанними і смачними. А приготування просте — просто збити все у банці, і в ній же потім зберігати заправку. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком korolivska1.

Інгредієнти:

  • 50 г американської гірчиці
  • 40 г французької зернистої гірчиці
  • 20 г соку лимона
  • 35 г меду
  • 200 г олії

Спосіб приготування:

  1. Для заправки візьміть якісну, рафіновану олію без зайвих запахів. Візьміть банку, вкиньте туди обидва види гірчиці.
  2. Додайте лимонний сік та мед. Влийте трохи олії і починайте збивати.
  3. Продовжуючи збивати, додавайте олію поступово, тонкою цівкою. Збивайте, доки соус не загусне. Якщо додати всю олію одразу або збивати занадто швидко, соус може розшаровуватися.
  4. Якщо соус все ж розшарувався, знову змішайте всі інгредієнти, окрім олії. Додавайте її поступово, а в кінці поступово введіть розшаровану суміш у новий соус.

Готовий соус в закритому контейнері в холодильнику зберігається до 2 тижнів. Також ми розповідали, як смачно засолити рибку вдома.

Теги:
#Рецепт #Салат #Соус #Заправка #Гірчиця