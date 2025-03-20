Супер-соус, с которым все ваши салаты будут ресторанными: просто смешать все в банке (видео)
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Эта заправка подходит практически ко всем салатам
Солнце пригрело, а это значит, что в ежедневное меню хочется включать все больше свежих салатов. Мы рассказывали, как приготовить морковь в корейском стиле. Теперь поделимся рецептом замечательной горчичной заправки в салат.
Это универсальный супер-соус, делающий все салаты ресторанными и вкусными. А приготовление простое – просто сбить все в банке, и в ней же потом хранить заправку. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником korolivska1.
Ингредиенты:
- 50 г американской горчицы
- 40 г французской зернистой горчицы
- 20 г сока лимона
- 35 г меда
- 200 г масла
Способ приготовления:
- Для заправки возьмите качественное рафинированное масло без лишних запахов. Возьмите банку, бросьте туда оба вида горчицы.
- Добавьте лимонный сок и мед. Влейте немного растительного масла и начинайте взбивать.
- Продолжая взбивать, добавляйте масло постепенно, тонкой струйкой. Взбивайте, пока соус не загустеет. Если добавить все масло сразу или сбивать слишком быстро, соус может расслаиваться.
- Если соус все же расслоился, снова смешайте все ингредиенты, кроме растительного масла. Добавляйте ее равномерно, а в конце равномерно введите расслоенную смесь в новый соус.
Готовый соус в закрытом контейнере хранится в холодильнике до 2 недель. Также мы рассказывали, как вкусно засолить рыбку дома.