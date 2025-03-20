Супер-соус, с которым все ваши салаты будут ресторанными: просто смешать все в банке (видео)

Эта заправка подходит практически ко всем салатам

Солнце пригрело, а это значит, что в ежедневное меню хочется включать все больше свежих салатов. Мы рассказывали, как приготовить морковь в корейском стиле. Теперь поделимся рецептом замечательной горчичной заправки в салат.

Это универсальный супер-соус, делающий все салаты ресторанными и вкусными. А приготовление простое – просто сбить все в банке, и в ней же потом хранить заправку. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником korolivska1.

Ингредиенты:

50 г американской горчицы

40 г французской зернистой горчицы

20 г сока лимона

35 г меда

200 г масла

Способ приготовления:

Для заправки возьмите качественное рафинированное масло без лишних запахов. Возьмите банку, бросьте туда оба вида горчицы. Добавьте лимонный сок и мед. Влейте немного растительного масла и начинайте взбивать. Продолжая взбивать, добавляйте масло постепенно, тонкой струйкой. Взбивайте, пока соус не загустеет. Если добавить все масло сразу или сбивать слишком быстро, соус может расслаиваться. Если соус все же расслоился, снова смешайте все ингредиенты, кроме растительного масла. Добавляйте ее равномерно, а в конце равномерно введите расслоенную смесь в новый соус.

Готовый соус в закрытом контейнере хранится в холодильнике до 2 недель. Также мы рассказывали, как вкусно засолить рыбку дома.