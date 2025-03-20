Ситні і смачні голубці, які не треба крутити: "лінивий" і швидкий рецепт (відео)

Страва смачна, а готується дуже легко

Смачні страви не обов’язково повинні бути складними. Ми розповідали, як приготувати ароматний плов. Тепер поділимось рецептом смачних та лінивих голубців.

Такі голубці не треба крутити, тож ви приготуєте їх значно швидше, ніж класичні. Як їх приготувати, розповіли у кулінарному блозі cook_with_me_at_home.

Інгредієнти:

м’ясо (свинина/яловичина) – 1 кг

рис – 375 г

цибуля – 3 шт

морква – 2 шт

капуста – 500 г

сіль, перець, до мʼяса, паприка – до смаку

борошно – для обкочування

олія – для смаження

Для заливки:

сметана – 0,5 л

томати без шкірки у власному соку – 0,5 л (або 2 ст. л. томатної пасти+0,5 л води)

сіль, перець, хмелі сунелі – до смаку

Спосіб приготування:

Мʼясо перемелюємо на фарш. Рис добре промиваємо і відварюємо до готовності. Цибулю ріжемо, моркву тремо на великій тертці. На невеликому вогні на олії обсмажуємо до прозорості цибулю. Додаємо моркву і смажимо разом ще кілька хвилин. Капусту дрібно кришимо та тушкуємо до мʼякості на невеликому вогні з невеликою кількістю олії. Змішуємо фарш, зварений рис, засмажку, капусту і спеції. В пласку тарілку насипаємо борошно, розігріваємо олію на сковорідці. З фаршу формуємо котлетки, обкочуємо в борошні і смажимо на середньому вогні. Готуємо з двох сторін, до легкої золотистості. Не готуємо повністю, лише так, щоб вони "схопилися". Для заливки обʼєднуємо і ретельно перемішуємо всі складові. На дно форми для запікання додаємо кілька ложок заливки. Викладаємо ліниві голубці, заливаємо рештою соусу і запікаємо. В попередньо розігрітій духовці запікаємо до готовності.

Це повноцінна страва, яка готується дуже просто. Також ми розповідали, як зробити апетитний карпатський борщ.