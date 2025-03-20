Роскошное блюдо из обыкновенной капусты: пикантная закуска (видео)

Великолепный рецепт к Великому посту

Даже в пост можно есть вкусно. Мы рассказывали, как приготовить морковь в корейском стиле. Теперь поделимся рецептом "ленивой" маринованной капусты. Эта пикантная закуска очень просто готовится, а вкус – на высоте.

Приготовление элементарное – запечь капусту в рукаве, а затем залить маринадом. Рецептом в своем видео поделилась кулинарная блоггер Галина Сиротюк.

Ингредиенты:

Капуста — 2 кг

Соль – 1 ч. л.

Мед – 2 ч. л.

Уксус — 50 мл

Горчица в зернах – 2 ст. л.

Соевый соус — 100 мл

Масло — 100 мл

Перец молотый

Чеснок – 1 головка

Способ приготовления:

Капусту нужно разрезать на четверти. Затем положить эти кусочки в рукав для запекания и плотно завязать. Отправить капусту в духовку на 1,5 часа при t 200. Горячую и готовую капусту достать, но сразу не вскрывать рукав, а дать постоять еще минут 15. Между тем, для маринада соединяем измельченный чеснок, соль, мед, уксус и горчицу в зернах. Вливаем растительное масло и добавляем соевый соус, перемешиваем. Только потом открываем рукам и перекладываем капусту в удобную емкость. Заливаем капусту маринадом и перемешиваем. Когда охладится до комнатной температуры, ставим на ночь в холодильник.

Утром капусту можно пробовать. Это очень вкусно, отличный гарнир или закуска. Также мы рассказывали, как приготовить оригинальную заправку салатов.