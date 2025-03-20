Роскошное блюдо из обыкновенной капусты: пикантная закуска (видео)
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Великолепный рецепт к Великому посту
Даже в пост можно есть вкусно. Мы рассказывали, как приготовить морковь в корейском стиле. Теперь поделимся рецептом "ленивой" маринованной капусты. Эта пикантная закуска очень просто готовится, а вкус – на высоте.
Приготовление элементарное – запечь капусту в рукаве, а затем залить маринадом. Рецептом в своем видео поделилась кулинарная блоггер Галина Сиротюк.
Ингредиенты:
- Капуста — 2 кг
- Соль – 1 ч. л.
- Мед – 2 ч. л.
- Уксус — 50 мл
- Горчица в зернах – 2 ст. л.
- Соевый соус — 100 мл
- Масло — 100 мл
- Перец молотый
- Чеснок – 1 головка
Способ приготовления:
- Капусту нужно разрезать на четверти. Затем положить эти кусочки в рукав для запекания и плотно завязать.
- Отправить капусту в духовку на 1,5 часа при t 200. Горячую и готовую капусту достать, но сразу не вскрывать рукав, а дать постоять еще минут 15.
- Между тем, для маринада соединяем измельченный чеснок, соль, мед, уксус и горчицу в зернах. Вливаем растительное масло и добавляем соевый соус, перемешиваем.
- Только потом открываем рукам и перекладываем капусту в удобную емкость. Заливаем капусту маринадом и перемешиваем. Когда охладится до комнатной температуры, ставим на ночь в холодильник.
Утром капусту можно пробовать. Это очень вкусно, отличный гарнир или закуска. Также мы рассказывали, как приготовить оригинальную заправку салатов.