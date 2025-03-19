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Соковитий штрудель можна приготувати за 20 хвилин: секрет лінивої випічки (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Смачна випічка до чаю чи кави
Смачна випічка до чаю чи кави. Фото 1000.menu

Дуже легкий і простий рецепт випічки

Коли хочеться смачненького, не обов’язково бігти в кондитерську. Ми розповідали, як спекти львівський сирник. Тепер поділимось рецептом соковитого лінивого штруделя.

Кулінарна блогерка під ніком romanovskaya_krestina розповіла, як приготувати швидкий штрудель з тіста філо. Саме готове тоненьке тісто — це секрет лінивості цієї випічки.

Інгредієнти:

  • Тісто філо – 4 листи
  • Сир кисломолочний – 350 г
  • Ягоди (будь-які) – 200 г
  • Підсолоджувач – 1 ст. л. (або цукор до смаку)
  • Яйця – 2 шт
  • Кунжут – для посипання
  • Оливкова олія – для змащування

Спосіб приготування:

  1. Перш за все, приготуємо начинку. Змішуємо сир з яйцями та підсолоджувачем.
  2. З тістом працюємо швидко, оскільки воно швидко висихає. Кожен лист тіста змащуємо оливковою олією та складаємо один на одного.
  3. Викладаємо на шари тіста сирну начинку. Поверх неї викладаємо ягоди.
  4. Згортаємо тісто з начинкою у рулет, змажуємо його збитим яйцем та посипаємо кунжутом. Випікаємо штрудель в розігрітій до 180°C духовці. Час приготування орієнтовно становить 10 хвилин, до золотистого кольору.

Можна використовувати будь-які ягоди на ваш смак, заморожені або ні. Також ми розповідали, як спекти ніжну паску.

Теги:
#Рецепт #Ягоди #Випічка #Тісто