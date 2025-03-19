Соковитий штрудель можна приготувати за 20 хвилин: секрет лінивої випічки (відео)
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Дуже легкий і простий рецепт випічки
Коли хочеться смачненького, не обов’язково бігти в кондитерську. Ми розповідали, як спекти львівський сирник. Тепер поділимось рецептом соковитого лінивого штруделя.
Кулінарна блогерка під ніком romanovskaya_krestina розповіла, як приготувати швидкий штрудель з тіста філо. Саме готове тоненьке тісто — це секрет лінивості цієї випічки.
Інгредієнти:
- Тісто філо – 4 листи
- Сир кисломолочний – 350 г
- Ягоди (будь-які) – 200 г
- Підсолоджувач – 1 ст. л. (або цукор до смаку)
- Яйця – 2 шт
- Кунжут – для посипання
- Оливкова олія – для змащування
Спосіб приготування:
- Перш за все, приготуємо начинку. Змішуємо сир з яйцями та підсолоджувачем.
- З тістом працюємо швидко, оскільки воно швидко висихає. Кожен лист тіста змащуємо оливковою олією та складаємо один на одного.
- Викладаємо на шари тіста сирну начинку. Поверх неї викладаємо ягоди.
- Згортаємо тісто з начинкою у рулет, змажуємо його збитим яйцем та посипаємо кунжутом. Випікаємо штрудель в розігрітій до 180°C духовці. Час приготування орієнтовно становить 10 хвилин, до золотистого кольору.
Можна використовувати будь-які ягоди на ваш смак, заморожені або ні. Також ми розповідали, як спекти ніжну паску.