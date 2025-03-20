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Аппетитная закуска с детства: как приготовить "те самые" бублики с фаршем (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Их точно стоит приготовить – сытно и вкусно
Их точно стоит приготовить – сытно и вкусно. Фото patelnya.com.ua

Рецепт сочных бубликов с мясной начинкой

Из фарша можно приготовить много вкусного. Мы рассказывали, как сделать аппетитные гнездышки в духовке. Теперь поделимся рецептом закуски, которую многие помнят с детства.

Кулинарная блоггерша под ником alinaumami рассказала, как приготовить бублики с мясной начинкой. Они посыпаются сыром и запекаются в духовке.

Ингредиенты:

  • 200 г бубликов
  • 300 г фарша
  • молоко
  • соль, перец, сушеный чеснок
  • 40 г твердого сыра

Способ приготовления:

  1. Баранки заливаем молоком ориентировочно на 20 минут (точное время зависит от самих баранок). Они должны немного размякнуть, но не превратиться в кашу.
  2. Пока баранки мокнут, натираем сыр. Фарш соединяем со специями и формируем из них небольшие фрикадельки.
  3. Баранки выкладываем на противень, застеленный пергаментом. В них укладываем подготовленные фрикадельки, посыпаем творогом. Запекаем баранки в заранее разогретой духовке 20-25 минут.

Вкус этой закуски возвращает в детство. Ее точно стоит приготовить, чтобы посмаковать на перекус или даже к праздничному столу. Также мы рассказывали, как засолить дома скумбрию.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Фарш #Бублики