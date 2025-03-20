Аппетитная закуска с детства: как приготовить "те самые" бублики с фаршем (видео)
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Рецепт сочных бубликов с мясной начинкой
Из фарша можно приготовить много вкусного. Мы рассказывали, как сделать аппетитные гнездышки в духовке. Теперь поделимся рецептом закуски, которую многие помнят с детства.
Кулинарная блоггерша под ником alinaumami рассказала, как приготовить бублики с мясной начинкой. Они посыпаются сыром и запекаются в духовке.
Ингредиенты:
- 200 г бубликов
- 300 г фарша
- молоко
- соль, перец, сушеный чеснок
- 40 г твердого сыра
Способ приготовления:
- Баранки заливаем молоком ориентировочно на 20 минут (точное время зависит от самих баранок). Они должны немного размякнуть, но не превратиться в кашу.
- Пока баранки мокнут, натираем сыр. Фарш соединяем со специями и формируем из них небольшие фрикадельки.
- Баранки выкладываем на противень, застеленный пергаментом. В них укладываем подготовленные фрикадельки, посыпаем творогом. Запекаем баранки в заранее разогретой духовке 20-25 минут.
Вкус этой закуски возвращает в детство. Ее точно стоит приготовить, чтобы посмаковать на перекус или даже к праздничному столу. Также мы рассказывали, как засолить дома скумбрию.