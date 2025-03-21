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Цієї страви робіть одразу подвійну порцію — домашні з’їдять її за п’ять хвилин і проситимуть ще (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудовий пиріг — ситний і смачний
Чудовий пиріг — ситний і смачний. Фото kulinario.me

Відмінна страва для сімейного обіду чи вечері

Картопля — це універсальний овоч. Ми розповідали, як приготувати полтавські галушки. Тепер поділимось рецептом апетитного пирога.

У кулінарному блозі aprilparadise поділились рецептом страви під назвою "Жульєн в картопляному кошику". Можна сміливо робити подвійну і навіть потрійну порцію — домашні все одно розхапають все за п’ять хвилин.

Інгредієнти:

  • 500 г вареної картоплі
  • 2 яйця
  • 150 г борошна
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • сіль

Для начинки:

  • 300 г печериць
  • 500 г курки
  • 1 цибулина
  • спеції

Для заливки:

  • 300 г йогурту
  • 2 яйця
  • спеції
  • 50 г твердого сиру

Спосіб приготування:

  1. З’єднати картоплю з яйцями. Всипати борошно і влити оливкову олію.
  2. Замісити картопляне тісто. Загорнути його щільно в плівку і на 15 хвилин покласти в холодильник.
  3. В цей час можна приготувати начинку. Слід обсмажити зі спеціями дрібно нарізані цибулю, печериці та курку.
  4. Окремо змішати заливку. У йогурт додати яйця та спеції, підсолити і перемішати вінчиком. Після цього можна формувати пиріг.
  5. У роз’ємній формі для випікання вологими руками сформувати з тіста дно і бортики майбутнього кошика. Наповнити наш кошик начинкою та додати заливку.
  6. Ставимо в духовку, розігріту до 180° на 40 хвилин. В кінці посипати тертим сиром і повернути в духовку ще на 10-15 хвилин.

Це смачно і дуже просто. Начинку можна брати ту, яка подобається. Також ми розповідали, як приготувати ліниві пельмені, для яких не потрібно місити і розкочувати тісто.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Гриби #Пиріг