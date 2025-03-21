Цієї страви робіть одразу подвійну порцію — домашні з’їдять її за п’ять хвилин і проситимуть ще (відео)
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Відмінна страва для сімейного обіду чи вечері
Картопля — це універсальний овоч. Ми розповідали, як приготувати полтавські галушки. Тепер поділимось рецептом апетитного пирога.
У кулінарному блозі aprilparadise поділились рецептом страви під назвою "Жульєн в картопляному кошику". Можна сміливо робити подвійну і навіть потрійну порцію — домашні все одно розхапають все за п’ять хвилин.
Інгредієнти:
- 500 г вареної картоплі
- 2 яйця
- 150 г борошна
- 1 ст. л. оливкової олії
- сіль
Для начинки:
- 300 г печериць
- 500 г курки
- 1 цибулина
- спеції
Для заливки:
- 300 г йогурту
- 2 яйця
- спеції
- 50 г твердого сиру
Спосіб приготування:
- З’єднати картоплю з яйцями. Всипати борошно і влити оливкову олію.
- Замісити картопляне тісто. Загорнути його щільно в плівку і на 15 хвилин покласти в холодильник.
- В цей час можна приготувати начинку. Слід обсмажити зі спеціями дрібно нарізані цибулю, печериці та курку.
- Окремо змішати заливку. У йогурт додати яйця та спеції, підсолити і перемішати вінчиком. Після цього можна формувати пиріг.
- У роз’ємній формі для випікання вологими руками сформувати з тіста дно і бортики майбутнього кошика. Наповнити наш кошик начинкою та додати заливку.
- Ставимо в духовку, розігріту до 180° на 40 хвилин. В кінці посипати тертим сиром і повернути в духовку ще на 10-15 хвилин.
Це смачно і дуже просто. Начинку можна брати ту, яка подобається. Також ми розповідали, як приготувати ліниві пельмені, для яких не потрібно місити і розкочувати тісто.