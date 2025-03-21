Цієї страви робіть одразу подвійну порцію — домашні з’їдять її за п’ять хвилин і проситимуть ще (відео)

Відмінна страва для сімейного обіду чи вечері

Картопля — це універсальний овоч. Ми розповідали, як приготувати полтавські галушки. Тепер поділимось рецептом апетитного пирога.

У кулінарному блозі aprilparadise поділились рецептом страви під назвою "Жульєн в картопляному кошику". Можна сміливо робити подвійну і навіть потрійну порцію — домашні все одно розхапають все за п’ять хвилин.

Інгредієнти:

500 г вареної картоплі

2 яйця

150 г борошна

1 ст. л. оливкової олії

сіль

Для начинки:

300 г печериць

500 г курки

1 цибулина

спеції

Для заливки:

300 г йогурту

2 яйця

спеції

50 г твердого сиру

Спосіб приготування:

З’єднати картоплю з яйцями. Всипати борошно і влити оливкову олію. Замісити картопляне тісто. Загорнути його щільно в плівку і на 15 хвилин покласти в холодильник. В цей час можна приготувати начинку. Слід обсмажити зі спеціями дрібно нарізані цибулю, печериці та курку. Окремо змішати заливку. У йогурт додати яйця та спеції, підсолити і перемішати вінчиком. Після цього можна формувати пиріг. У роз’ємній формі для випікання вологими руками сформувати з тіста дно і бортики майбутнього кошика. Наповнити наш кошик начинкою та додати заливку. Ставимо в духовку, розігріту до 180° на 40 хвилин. В кінці посипати тертим сиром і повернути в духовку ще на 10-15 хвилин.

Це смачно і дуже просто. Начинку можна брати ту, яка подобається. Також ми розповідали, як приготувати ліниві пельмені, для яких не потрібно місити і розкочувати тісто.