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Этого блюда делайте сразу двойную порцию — домашние съедят ее за пять минут и будут просить еще (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Прекрасный пирог — сытный и вкусный
Прекрасный пирог — сытный и вкусный. Фото kulinario.me

Отличное блюдо для семейного обеда или ужина

Картофель – это универсальный овощ. Мы рассказывали, как приготовить полтавские галушки. Теперь поделимся рецептом аппетитного пирога.

В кулинарном блоге aprilparadise поделились рецептом блюда под названием "Жюльен в картофельной корзине". Можно смело делать двойную и даже тройную порцию – домашние все равно расхватают все за пять минут.

Ингредиенты:

  • 500 г вареного картофеля
  • 2 яйца
  • 150 г муки
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • соль

Для начинки:

  • 300 г шампиньонов
  • 500 г курицы
  • 1 луковица
  • специи

Для заливки:

  • 300 г йогурта
  • 2 яйца
  • специи
  • 50 г твердого сыра

Способ приготовления:

  1. Соединить картофель с яйцами. Всыпать муку и влить оливковое масло.
  2. Замесить картофельное тесто. Завернуть его в пленку плотно и на 15 минут положить в холодильник.
  3. В настоящее время можно приготовить начинку. Следует обжарить со специями мелко нарезанный лук, шампиньоны и курицу.
  4. Отдельно смешать заливку. В йогурт добавить яйца и специи, подсолить и перемешать венчиком. После этого можно формировать пирог.
  5. В разъемной форме для выпекания влажными руками сформировать из теста дно и бортики будущей корзины. Наполнить нашу корзину начинкой и добавить заливку.
  6. Ставим в духовку, разогретую до 180° на 40 минут. В конце посыпать тертымс ыром и вернуть в духовку еще на 10-15 минут.

Это вкусно и очень просто. Начинку можно брать ту, которая нравится. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые пельмени, для которых не нужно месить и раскатывать тесто.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Грибы #Пирог