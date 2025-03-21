Этого блюда делайте сразу двойную порцию — домашние съедят ее за пять минут и будут просить еще (видео)

Отличное блюдо для семейного обеда или ужина

Картофель – это универсальный овощ. Мы рассказывали, как приготовить полтавские галушки. Теперь поделимся рецептом аппетитного пирога.

В кулинарном блоге aprilparadise поделились рецептом блюда под названием "Жюльен в картофельной корзине". Можно смело делать двойную и даже тройную порцию – домашние все равно расхватают все за пять минут.

Ингредиенты:

500 г вареного картофеля

2 яйца

150 г муки

1 ст. л. оливкового масла

соль

Для начинки:

300 г шампиньонов

500 г курицы

1 луковица

специи

Для заливки:

300 г йогурта

2 яйца

специи

50 г твердого сыра

Способ приготовления:

Соединить картофель с яйцами. Всыпать муку и влить оливковое масло. Замесить картофельное тесто. Завернуть его в пленку плотно и на 15 минут положить в холодильник. В настоящее время можно приготовить начинку. Следует обжарить со специями мелко нарезанный лук, шампиньоны и курицу. Отдельно смешать заливку. В йогурт добавить яйца и специи, подсолить и перемешать венчиком. После этого можно формировать пирог. В разъемной форме для выпекания влажными руками сформировать из теста дно и бортики будущей корзины. Наполнить нашу корзину начинкой и добавить заливку. Ставим в духовку, разогретую до 180° на 40 минут. В конце посыпать тертымс ыром и вернуть в духовку еще на 10-15 минут.

Это вкусно и очень просто. Начинку можно брать ту, которая нравится. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые пельмени, для которых не нужно месить и раскатывать тесто.