Этого блюда делайте сразу двойную порцию — домашние съедят ее за пять минут и будут просить еще (видео)
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Отличное блюдо для семейного обеда или ужина
Картофель – это универсальный овощ. Мы рассказывали, как приготовить полтавские галушки. Теперь поделимся рецептом аппетитного пирога.
В кулинарном блоге aprilparadise поделились рецептом блюда под названием "Жюльен в картофельной корзине". Можно смело делать двойную и даже тройную порцию – домашние все равно расхватают все за пять минут.
Ингредиенты:
- 500 г вареного картофеля
- 2 яйца
- 150 г муки
- 1 ст. л. оливкового масла
- соль
Для начинки:
- 300 г шампиньонов
- 500 г курицы
- 1 луковица
- специи
Для заливки:
- 300 г йогурта
- 2 яйца
- специи
- 50 г твердого сыра
Способ приготовления:
- Соединить картофель с яйцами. Всыпать муку и влить оливковое масло.
- Замесить картофельное тесто. Завернуть его в пленку плотно и на 15 минут положить в холодильник.
- В настоящее время можно приготовить начинку. Следует обжарить со специями мелко нарезанный лук, шампиньоны и курицу.
- Отдельно смешать заливку. В йогурт добавить яйца и специи, подсолить и перемешать венчиком. После этого можно формировать пирог.
- В разъемной форме для выпекания влажными руками сформировать из теста дно и бортики будущей корзины. Наполнить нашу корзину начинкой и добавить заливку.
- Ставим в духовку, разогретую до 180° на 40 минут. В конце посыпать тертымс ыром и вернуть в духовку еще на 10-15 минут.
Это вкусно и очень просто. Начинку можно брать ту, которая нравится. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые пельмени, для которых не нужно месить и раскатывать тесто.