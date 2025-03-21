Для идеальных дерунов нужно всего три ингредиента и один секрет: блоггерша поделилась хитрым лайфхаком (видео)

Прекрасный рецепт картофельных оладий

Картофель может стать как полноценным блюдом, так и составной частью других блюд. Мы рассказывали, как приготовить полтавские галушки. Теперь поделимся рецептом аппетитных дерунов.

Кулинарная блоггерша из Латвии под ником nomante.potante рассказала, как приготовить идеальные драники всего из трех ингредиентов – картофеля, лука и соли. Также автор видео советует добавить кислый компонент, чтобы не дать картошку потемнеть. Это может быть лимонный сок или лимонная кислота.

Ингредиенты:

650 г неочищенного крахмалистого картофеля

100 г лука

1 чайная кровать соли

кислый компонент

Способ приготовления:

Очистите картофель. Измельчите ее с помощью блендера или терки вместе с луком. Посолите и переложите смесь в мелкое ситечко или марлю. Осторожно выжмите сок. Чем больше вы отцедите картофель, тем более хрустящими, но и хрупкими будут деруны. Картофельный сок не выливайте. Дайте ему постоять в миске, пока крахмал не осядет на дне. Затем слейте сок и соедините крахмал с картофельной смесью. Добавьте чёрный перец и кислоту. Перемешайте. Поставьте сковороду на средний огонь и добавьте большое количество растительного масла. Формируйте драники столовыми ложками. Жарьте, пока нижняя часть не зарумянится, и переверните.

Выложите готовые блины на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир. Также мы рассказывали, как приготовить морковь по-корейски.