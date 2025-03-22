Ситні котлетки, в яких немає ні грама м'яса: яскрава страва до посту (відео)

Чудовий рецепт на кожен день

Піст — не привід відмовляти собі у смачненькому. Ми розповідали, як приготувати вдома халву. Тепер поділимось рецептом ситних котлеток, в яких немає ні грама м’яса.

Ця яскрава страва ідеально пасує Великому посту. Котлети виходять ніжні, смачні та поживні. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком lanas_diet.

Інгредієнти:

Квасоля — 250 г

Вівсяні пластівці — 50 г

Цибулина

Морквина

Часник — 1-2 зубчики

Сіль — 0.5 ч. л.

Перець — до смаку

Паприка — 1 ч. л.

Мелений коріандр або мелена зіра — 1 ч. л.

Сухарі та борошно для обвалювання

Спосіб приготування:

Квасолю потрібно на ніч замочити. Після цього залити її свіжою водою, відварити та перетерти в однорідну масу. Можна зробити це картоплем’ялкою або блендером. Моркву натерти на крупну тертку. Цибулю нашинкувати кубиком. Протушкувати овочі до повного розмʼякшення. Змішуємо обсмажені овочі, вичавлюємо часник. Додаємо перетерту квасолю та вівсяні пластівці, додаємо спеції. Всю суміш вимішуємо та залишаємо на годинку, щоб пластівці розбухли. Якщо відчуваєте, що маса занадто рідка, можна додати 1-2 ложки борошна. Формуємо котлети вологими руками та обвалюємо в сухарях або борошні. Обсмажуємо котлетки в олії з обох сторін.

Можна їсти їх і як самостійну страву, і приготувати до них гарнір чи салат. До речі, ми розповідали, як смачно приготувати моркву у корейському стилі.