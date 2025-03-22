Ситні котлетки, в яких немає ні грама м'яса: яскрава страва до посту (відео)
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Чудовий рецепт на кожен день
Піст — не привід відмовляти собі у смачненькому. Ми розповідали, як приготувати вдома халву. Тепер поділимось рецептом ситних котлеток, в яких немає ні грама м’яса.
Ця яскрава страва ідеально пасує Великому посту. Котлети виходять ніжні, смачні та поживні. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком lanas_diet.
Інгредієнти:
- Квасоля — 250 г
- Вівсяні пластівці — 50 г
- Цибулина
- Морквина
- Часник — 1-2 зубчики
- Сіль — 0.5 ч. л.
- Перець — до смаку
- Паприка — 1 ч. л.
- Мелений коріандр або мелена зіра — 1 ч. л.
- Сухарі та борошно для обвалювання
Спосіб приготування:
- Квасолю потрібно на ніч замочити. Після цього залити її свіжою водою, відварити та перетерти в однорідну масу. Можна зробити це картоплем’ялкою або блендером.
- Моркву натерти на крупну тертку. Цибулю нашинкувати кубиком. Протушкувати овочі до повного розмʼякшення.
- Змішуємо обсмажені овочі, вичавлюємо часник. Додаємо перетерту квасолю та вівсяні пластівці, додаємо спеції.
- Всю суміш вимішуємо та залишаємо на годинку, щоб пластівці розбухли. Якщо відчуваєте, що маса занадто рідка, можна додати 1-2 ложки борошна.
- Формуємо котлети вологими руками та обвалюємо в сухарях або борошні. Обсмажуємо котлетки в олії з обох сторін.
Можна їсти їх і як самостійну страву, і приготувати до них гарнір чи салат. До речі, ми розповідали, як смачно приготувати моркву у корейському стилі.