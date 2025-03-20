Не купуйте халву — вдома її можна приготувати втричі смачніше: ви потратите на це 15 хвилин (відео)

Домашня халва смачна, і ви ще й точно будете знати, з чого її приготували

Домашні солодощі можуть бути смачними, а ще ви точно знаєте, з чого їх приготували. Ми розповідали, як приготувати ґомбовці. Тепер поділимось рецептом домашньої халви.

Кулінарна блогерка під ніком hanna_vorobei розповіла, як приготувати вдома халву з кунжуту. Вона буде значно смачнішою, ніж та, яку ви купите в магазині. А на весь рецепт ви потратите не більше 15 хвилин.

Інгредієнти:

300 г кунжуту

5 ст. л. меду

40 г кокосової стружки

Спосіб приготування:

Кунжут висипаємо на суху сковорідку. Смажимо його на маленькому вогні до золотистого кольору, постійно перемішуючи. Подрібнюємо гарячий кунжут занурювальним блендером. Після цього додаємо кокосову стружку та мед. Усе змішуємо до однорідності. Підбираємо зручну форму (можна застелити плівкою) та ретельно і щільно утрамбовуємо туди масу. Ставимо майбутню халву у холодильник на ніч. За ніч вона стабілізується і застигне, можна буде нарізати.

Така халва має терпкуватий, в міру солодкий смак. Вона дуже смачна. Також ми розповідали, як приготувати лінивий штрудель.