Не купуйте халву — вдома її можна приготувати втричі смачніше: ви потратите на це 15 хвилин (відео)
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Домашня халва смачна, і ви ще й точно будете знати, з чого її приготували
Домашні солодощі можуть бути смачними, а ще ви точно знаєте, з чого їх приготували. Ми розповідали, як приготувати ґомбовці. Тепер поділимось рецептом домашньої халви.
Кулінарна блогерка під ніком hanna_vorobei розповіла, як приготувати вдома халву з кунжуту. Вона буде значно смачнішою, ніж та, яку ви купите в магазині. А на весь рецепт ви потратите не більше 15 хвилин.
Інгредієнти:
- 300 г кунжуту
- 5 ст. л. меду
- 40 г кокосової стружки
Спосіб приготування:
- Кунжут висипаємо на суху сковорідку. Смажимо його на маленькому вогні до золотистого кольору, постійно перемішуючи.
- Подрібнюємо гарячий кунжут занурювальним блендером. Після цього додаємо кокосову стружку та мед.
- Усе змішуємо до однорідності. Підбираємо зручну форму (можна застелити плівкою) та ретельно і щільно утрамбовуємо туди масу.
- Ставимо майбутню халву у холодильник на ніч. За ніч вона стабілізується і застигне, можна буде нарізати.
Така халва має терпкуватий, в міру солодкий смак. Вона дуже смачна. Також ми розповідали, як приготувати лінивий штрудель.