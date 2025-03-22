Сытные котлетки, в которых нет ни грамма мяса: яркое блюдо к посту (видео)
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Прекрасный рецепт на каждый день
Пост — не повод отказывать себе во вкусненьком. Мы рассказывали, как приготовить дома халву. Теперь поделимся рецептом сытных котлеток, в которых нет ни грамма мяса.
Это яркое блюдо идеально подходит Великому посту. Котлеты получаются нежные, вкусные и питательные. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником lanas_diet.
Ингредиенты:
- Фасоль — 250 г
- Овсяные хлопья – 50 г
- Луковица
- Морковь
- Чеснок — 1-2 зубчика
- Соль – 0.5 ч. л.
- Перец — по вкусу
- Паприка – 1 ч. л.
- Молотый кориандр или молотая зоря — 1 ч. л.
- Сухари и мука для обрушения
Способ приготовления:
- Фасоль нужно на ночь замочить. Затем залить ее свежей водой, отварить и перетереть в однородную массу. Можно сделать это картофелемялкой или блендером.
- Морковь натереть на крупную терку. Лук нашатковать кубиком. Протушить овощи до полного размягчения.
- Смешиваем обжаренные овощи, выжимаем чеснок. Добавляем перетертую фасоль и овсяные хлопья, добавляем специи.
- Всю смесь вымешиваем и оставляем на часок, чтобы хлопья разбухли. Если вы чувствуете, что масса слишком редкая, можно добавить 1-2 ложки муки.
- Формируем котлеты влажными руками и обваливаем в сухарях или муке. Обжариваем котлетки в масле с обеих сторон.
Можно есть их как самостоятельное блюдо, и приготовить к ним гарнир или салат. Кстати, мы рассказывали, как вкусно приготовить морковь в корейском стиле.