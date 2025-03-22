Сытные котлетки, в которых нет ни грамма мяса: яркое блюдо к посту (видео)

Прекрасный рецепт на каждый день

Пост — не повод отказывать себе во вкусненьком. Мы рассказывали, как приготовить дома халву. Теперь поделимся рецептом сытных котлеток, в которых нет ни грамма мяса.

Это яркое блюдо идеально подходит Великому посту. Котлеты получаются нежные, вкусные и питательные. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником lanas_diet.

Ингредиенты:

Фасоль — 250 г

Овсяные хлопья – 50 г

Луковица

Морковь

Чеснок — 1-2 зубчика

Соль – 0.5 ч. л.

Перец — по вкусу

Паприка – 1 ч. л.

Молотый кориандр или молотая зоря — 1 ч. л.

Сухари и мука для обрушения

Способ приготовления:

Фасоль нужно на ночь замочить. Затем залить ее свежей водой, отварить и перетереть в однородную массу. Можно сделать это картофелемялкой или блендером. Морковь натереть на крупную терку. Лук нашатковать кубиком. Протушить овощи до полного размягчения. Смешиваем обжаренные овощи, выжимаем чеснок. Добавляем перетертую фасоль и овсяные хлопья, добавляем специи. Всю смесь вымешиваем и оставляем на часок, чтобы хлопья разбухли. Если вы чувствуете, что масса слишком редкая, можно добавить 1-2 ложки муки. Формируем котлеты влажными руками и обваливаем в сухарях или муке. Обжариваем котлетки в масле с обеих сторон.

Можно есть их как самостоятельное блюдо, и приготовить к ним гарнир или салат. Кстати, мы рассказывали, как вкусно приготовить морковь в корейском стиле.