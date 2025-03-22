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Сытные котлетки, в которых нет ни грамма мяса: яркое блюдо к посту (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Вкусные и простые в приготовлении котлетки
Вкусные и простые в приготовлении котлетки. Фото Скриншот из видео

Прекрасный рецепт на каждый день

Пост — не повод отказывать себе во вкусненьком. Мы рассказывали, как приготовить дома халву. Теперь поделимся рецептом сытных котлеток, в которых нет ни грамма мяса.

Это яркое блюдо идеально подходит Великому посту. Котлеты получаются нежные, вкусные и питательные. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником lanas_diet.

Ингредиенты:

  • Фасоль — 250 г
  • Овсяные хлопья – 50 г
  • Луковица
  • Морковь
  • Чеснок — 1-2 зубчика
  • Соль – 0.5 ч. л.
  • Перец — по вкусу
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Молотый кориандр или молотая зоря — 1 ч. л.
  • Сухари и мука для обрушения

Способ приготовления:

  1. Фасоль нужно на ночь замочить. Затем залить ее свежей водой, отварить и перетереть в однородную массу. Можно сделать это картофелемялкой или блендером.
  2. Морковь натереть на крупную терку. Лук нашатковать кубиком. Протушить овощи до полного размягчения.
  3. Смешиваем обжаренные овощи, выжимаем чеснок. Добавляем перетертую фасоль и овсяные хлопья, добавляем специи.
  4. Всю смесь вымешиваем и оставляем на часок, чтобы хлопья разбухли. Если вы чувствуете, что масса слишком редкая, можно добавить 1-2 ложки муки.
  5. Формируем котлеты влажными руками и обваливаем в сухарях или муке. Обжариваем котлетки в масле с обеих сторон.

Можно есть их как самостоятельное блюдо, и приготовить к ним гарнир или салат. Кстати, мы рассказывали, как вкусно приготовить морковь в корейском стиле.

Теги:
#Рецепт #Фасоль #Котлеты #Піст