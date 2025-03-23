Лазанью можна приготувати без дорожезних листів: економ-варіант, який вдасться кожному (відео)

Чудовий рецепт лазаньї, який легко повторити

Коли хочеться смачненького на вечерю, не обов’язково йти в ресторан. Можна обійтися власними силами. Ми розповідали, як приготувати ароматний плов з м’ясом, що тане в роті. Тепер пропонуємо звернути увагу в бік італійської кухні та приготувати лазанью.

Тим паче, що її можна зробити і без дорогих спеціальних листів для цієї страви. Вам знадобиться тісто філо. Рецептом поділилась кулінарна блогерка emiliya.yevtushenko.

Інгредієнти для болоньєзе:

1 кг фаршу

1 цибулина

томатна паста або таматний сік

2-3 зубчики часнику

сіль, перець до смаку

Для соусу Бешамель:

50 грамів масла

50 грамів борошна

500 мл молока

300 грамів сиру

Спосіб приготування:

Перш за все, приготуємо болоньєзе. Обсмажуємо цибульку і часник, додаємо фарш та обсмажуємо. Додаємо томатну пасту, обсмажуємо кілька хвилин. Тоді заливаємо томатним соком і тушкуємо 20-30 хвилин. В кінці солимо та перчимо. Біля білого соусу масло розтоплюємо у каструлі. Додаємо борошно та швидко перемішуємо. Не перестаючи помішувати, частинами вливаємо 500 мл теплого молока. Варимо Бешамель на найменшому вогні до загустіння, солимо та перчимо. Також натираємо сир. Починаємо формувати лазанью. На дно кладемо трохи білого соусу, тоді листи філо та болоньєзе. Наверх Бешамель та сир. Повторюємо, поки не закінчаться інгредієнти. Останнім має бути сир. Випікаємо нашу лазанью 40 хвилин при 180 градусах.

Виходить дуже смачно, ситно і ароматно. Також ми розповідали, як приготувати апетитні гніздечка з курячого фаршу.