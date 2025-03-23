Лазанью можна приготувати без дорожезних листів: економ-варіант, який вдасться кожному (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Чудовий рецепт лазаньї, який легко повторити
Коли хочеться смачненького на вечерю, не обов’язково йти в ресторан. Можна обійтися власними силами. Ми розповідали, як приготувати ароматний плов з м’ясом, що тане в роті. Тепер пропонуємо звернути увагу в бік італійської кухні та приготувати лазанью.
Тим паче, що її можна зробити і без дорогих спеціальних листів для цієї страви. Вам знадобиться тісто філо. Рецептом поділилась кулінарна блогерка emiliya.yevtushenko.
Інгредієнти для болоньєзе:
- 1 кг фаршу
- 1 цибулина
- томатна паста або таматний сік
- 2-3 зубчики часнику
- сіль, перець до смаку
Для соусу Бешамель:
- 50 грамів масла
- 50 грамів борошна
- 500 мл молока
- 300 грамів сиру
Спосіб приготування:
- Перш за все, приготуємо болоньєзе. Обсмажуємо цибульку і часник, додаємо фарш та обсмажуємо.
- Додаємо томатну пасту, обсмажуємо кілька хвилин. Тоді заливаємо томатним соком і тушкуємо 20-30 хвилин. В кінці солимо та перчимо.
- Біля білого соусу масло розтоплюємо у каструлі. Додаємо борошно та швидко перемішуємо. Не перестаючи помішувати, частинами вливаємо 500 мл теплого молока.
- Варимо Бешамель на найменшому вогні до загустіння, солимо та перчимо. Також натираємо сир.
- Починаємо формувати лазанью. На дно кладемо трохи білого соусу, тоді листи філо та болоньєзе. Наверх Бешамель та сир. Повторюємо, поки не закінчаться інгредієнти.
- Останнім має бути сир. Випікаємо нашу лазанью 40 хвилин при 180 градусах.
Виходить дуже смачно, ситно і ароматно. Також ми розповідали, як приготувати апетитні гніздечка з курячого фаршу.