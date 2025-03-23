Лазанью можно приготовить без дорогих листов: эконом-вариант, который удастся каждому (видео)
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Прекрасный рецепт лазаньи, который легко повторить
Когда хочется вкусненького на ужин, не обязательно идти в ресторан. Можно обойтись своими силами. Мы рассказывали, как приготовить ароматный плов с тающим во рту мясом. Теперь предлагаем обратить внимание в сторону итальянской кухни и приготовить лазанью.
Тем более что ее можно сделать и без дорогих специальных листов для этого блюда. Вам понадобится тесто фило. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша emiliya.yevtushenko.
Ингредиенты для болоньезе:
- 1 кг фарша
- 1 луковица
- томатная паста или томатный сок
- 2-3 зубчика чеснока
- соль, перец по вкусу
Для соуса Бешамель:
- 50 граммов масла
- 50 граммов муки
- 500 мл молока
- 300 граммов сыра
Способ приготовления:
- Прежде всего, приготовим болоньезе. Обжариваем лук и чеснок, добавляем фарш и обжариваем.
- Добавляем томатную пасту, обжариваем несколько минут. Тогда заливаем томатным соком и тушим 20-30 минут. В конце солим и перчим.
- Около белого соуса масло растапливаем в кастрюле. Добавляем муку и быстро перемешиваем. Не переставая помешивать, частями вливаем 500 мл теплого молока.
- Варим Бешамель на самом маленьком огне до загустения, солим и перчим. Также натираем сыр.
- Начинаем формировать лазанью. На дно кладем немного белого соуса, тогда листья фило и болоньезе. Наверх Бешамель и творог. Повторяем, пока не окончатся ингредиенты.
- Последним должен быть творог. Выпекаем нашу лазанью 40 минут при 180 градусах.
Выходит очень вкусно, сытно и ароматно. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные гнездышки из куриного фарша.