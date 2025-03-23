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Лазанью можно приготовить без дорогих листов: эконом-вариант, который удастся каждому (видео)

Автор
Мария Дума
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Вместо листов для лазаньи можно использовать тесто фило
Вместо листов для лазаньи можно использовать тесто фило. Фото bazylik.com.ua

Прекрасный рецепт лазаньи, который легко повторить

Когда хочется вкусненького на ужин, не обязательно идти в ресторан. Можно обойтись своими силами. Мы рассказывали, как приготовить ароматный плов с тающим во рту мясом. Теперь предлагаем обратить внимание в сторону итальянской кухни и приготовить лазанью.

Тем более что ее можно сделать и без дорогих специальных листов для этого блюда. Вам понадобится тесто фило. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша emiliya.yevtushenko.

Ингредиенты для болоньезе:

  • 1 кг фарша
  • 1 луковица
  • томатная паста или томатный сок
  • 2-3 зубчика чеснока
  • соль, перец по вкусу

Для соуса Бешамель:

  • 50 граммов масла
  • 50 граммов муки
  • 500 мл молока
  • 300 граммов сыра

Способ приготовления:

  1. Прежде всего, приготовим болоньезе. Обжариваем лук и чеснок, добавляем фарш и обжариваем.
  2. Добавляем томатную пасту, обжариваем несколько минут. Тогда заливаем томатным соком и тушим 20-30 минут. В конце солим и перчим.
  3. Около белого соуса масло растапливаем в кастрюле. Добавляем муку и быстро перемешиваем. Не переставая помешивать, частями вливаем 500 мл теплого молока.
  4. Варим Бешамель на самом маленьком огне до загустения, солим и перчим. Также натираем сыр.
  5. Начинаем формировать лазанью. На дно кладем немного белого соуса, тогда листья фило и болоньезе. Наверх Бешамель и творог. Повторяем, пока не окончатся ингредиенты.
  6. Последним должен быть творог. Выпекаем нашу лазанью 40 минут при 180 градусах.

Выходит очень вкусно, сытно и ароматно. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные гнездышки из куриного фарша.

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#Рецепт #Тесто #Лазанья #Фарш