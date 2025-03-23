Лазанью можно приготовить без дорогих листов: эконом-вариант, который удастся каждому (видео)

Прекрасный рецепт лазаньи, который легко повторить

Когда хочется вкусненького на ужин, не обязательно идти в ресторан. Можно обойтись своими силами. Мы рассказывали, как приготовить ароматный плов с тающим во рту мясом. Теперь предлагаем обратить внимание в сторону итальянской кухни и приготовить лазанью.

Тем более что ее можно сделать и без дорогих специальных листов для этого блюда. Вам понадобится тесто фило. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша emiliya.yevtushenko.

Ингредиенты для болоньезе:

1 кг фарша

1 луковица

томатная паста или томатный сок

2-3 зубчика чеснока

соль, перец по вкусу

Для соуса Бешамель:

50 граммов масла

50 граммов муки

500 мл молока

300 граммов сыра

Способ приготовления:

Прежде всего, приготовим болоньезе. Обжариваем лук и чеснок, добавляем фарш и обжариваем. Добавляем томатную пасту, обжариваем несколько минут. Тогда заливаем томатным соком и тушим 20-30 минут. В конце солим и перчим. Около белого соуса масло растапливаем в кастрюле. Добавляем муку и быстро перемешиваем. Не переставая помешивать, частями вливаем 500 мл теплого молока. Варим Бешамель на самом маленьком огне до загустения, солим и перчим. Также натираем сыр. Начинаем формировать лазанью. На дно кладем немного белого соуса, тогда листья фило и болоньезе. Наверх Бешамель и творог. Повторяем, пока не окончатся ингредиенты. Последним должен быть творог. Выпекаем нашу лазанью 40 минут при 180 градусах.

Выходит очень вкусно, сытно и ароматно. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные гнездышки из куриного фарша.