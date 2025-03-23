Ситний обід з лаваша і фаршу: все скрутити і засунути в духовку (відео)
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Смачний м’ясний рулет, який легко готується
З фаршу можна приготувати чимало смачних страв. Ми розповідали, як приготувати апетитні гніздечка в духовці. Тепер поділимось рецептом ситного і смачного рулету з лаваша і фаршу.
Як його приготувати, розповіла кулінарна блогерка Ганна Воробей у своєму відео. М’ясний рулет за цим рецептом готується швидко, а виходить смачним і дуже ситним. Він може стати ситним сніданком або перекусом, який зручно взяти з собою.
Інгредієнти:
- Курячий фарш – 500 г
- Петрушка, кріп — до смаку
- Цибуля — 1 шт
- Твердий сир – 100-150 г
- Яйце — 1 шт
- Сметана — 2 ст. л.
- Діжонська гірчиця у зернах — 1 ст. л.
- Лаваш
- Перець, сіль
Спосіб приготування:
- Перш за все, приготуємо начинку. Дрібно кришимо зелень і викладаємо до фаршу.
- Цибулю теж дрібно нарізаємо і додаємо. Натираємо до фаршу сир, додаємо яйце, сметану та гірчицю.
- Приправляємо фарш до смаку і ретельно перемішуємо. Змащуємо фаршем обидві частини лаваша.
- Кладемо їх одна на одну, загортаємо у щільний рулет. Випікаємо його 35-40 хвилин при 180 градусах.
Цей рулет дуже смачно їсти як гарячим, так і холодним. Також ми розповідали, як приготувати лінивий штрудель до чаю.