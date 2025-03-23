Рус

Ситний обід з лаваша і фаршу: все скрутити і засунути в духовку (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Апетитний перекус з фаршем
Апетитний перекус з фаршем. Фото babusyni-retsepty

Смачний м’ясний рулет, який легко готується

З фаршу можна приготувати чимало смачних страв. Ми розповідали, як приготувати апетитні гніздечка в духовці. Тепер поділимось рецептом ситного і смачного рулету з лаваша і фаршу.

Як його приготувати, розповіла кулінарна блогерка Ганна Воробей у своєму відео. М’ясний рулет за цим рецептом готується швидко, а виходить смачним і дуже ситним. Він може стати ситним сніданком або перекусом, який зручно взяти з собою.

Інгредієнти:

  • Курячий фарш – 500 г
  • Петрушка, кріп — до смаку
  • Цибуля — 1 шт
  • Твердий сир – 100-150 г
  • Яйце — 1 шт
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Діжонська гірчиця у зернах — 1 ст. л.
  • Лаваш
  • Перець, сіль

Спосіб приготування:

  1. Перш за все, приготуємо начинку. Дрібно кришимо зелень і викладаємо до фаршу.
  2. Цибулю теж дрібно нарізаємо і додаємо. Натираємо до фаршу сир, додаємо яйце, сметану та гірчицю.
  3. Приправляємо фарш до смаку і ретельно перемішуємо. Змащуємо фаршем обидві частини лаваша.
  4. Кладемо їх одна на одну, загортаємо у щільний рулет. Випікаємо його 35-40 хвилин при 180 градусах.

Цей рулет дуже смачно їсти як гарячим, так і холодним. Також ми розповідали, як приготувати лінивий штрудель до чаю.

Теги:
#Рецепт #Рулет #Випічка #Фарш #Лаваш