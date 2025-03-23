Сытный обед из лаваша и фарша: все скрутить и засунуть в духовку (видео)

Вкусный мясной рулет, который легко готовится

Из фарша можно приготовить немало вкусных блюд. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные гнездышки в духовке. Теперь поделимся рецептом сытного и вкусного рулета из лаваша и фарша.

Как его приготовить, рассказала кулинарная блоггерша Анна Воробей в своем видео. Мясной рулет по этому рецепту готовится быстро, а получается вкусным и очень сытным. Он может стать сытным завтраком или перекусом, который удобно взять с собой.

Ингредиенты:

Куриный фарш – 500 г

Петрушка, укроп – по вкусу

Лук — 1 шт

Твердый сыр – 100-150 г

Яйцо — 1 шт

Сметана — 2 ст. л.

Дижонская горчица в зернах – 1 ст. л.

Лаваш

Перец, соль

Способ приготовления:

Прежде всего, приготовим начинку. Мелко крошим зелень и выкладываем в фарш. Лук тоже мелко нарезаем и добавляем. Натираем в фарш сыр, добавляем яйцо, сметану и горчицу. Приправляем фарш по вкусу и тщательно перемешиваем. Смазываем фаршем обе части лаваша. Кладем их друг на друга, заворачиваем в плотный рулет. Выпекаем его 35-40 минут при 180 градусах.

Этот рулет очень вкусно есть как горячим, так и холодным. Также мы рассказывали, как приготовить ленивый штрудель к чаю.