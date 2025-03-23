Рус

На магазинний оселедець й не глянете: у якому маринаді його замаринувати (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Швидкий рецепт до свята чи на кожен день
Швидкий рецепт до свята чи на кожен день. Фото instagram.com

Впорається навіть новачок

Оселедець — одна з найпопулярніших риб на українському столі, яку часто використовують для приготування різноманітних страв. Її додають до салатів, готують форшмак, смажать, маринують або запікають. Одним із цікавих варіантів приготування оселедця є оселедець у томаті.

Ця страва поєднує в собі яскравий смак риби та насичену кисло-солодку нотку томатного соусу. Вона стане чудовим доповненням до будь-якого святкового чи буденного столу, а також порадує тих, хто любить прості, але смачні закуски. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alinaumami".

Як приготувати оселедець у томатному соусі

Інгредієнти:

  • 1 оселедець;
  • 1 цибулина;
  • 0,5 ч. л. цукру;
  • 1 ст. л. оцту;
  • перець;
  • гострий перець/соус;
  • 2 ст. л. томатної пасти або кетчупу;

Спосіб приготування:

1.Рибу почистити, нарізати на довільні шматочки.

2.Цибулю нарізати півкільцями.

3.Змішати спеції, оцет, цукор, томатну пасту.

4.Вилити соус до риби, перемішати.

Теги:
#Оселедець #Томатний соус #Готуємо вдома