На магазинний оселедець й не глянете: у якому маринаді його замаринувати (відео)

Впорається навіть новачок

Оселедець — одна з найпопулярніших риб на українському столі, яку часто використовують для приготування різноманітних страв. Її додають до салатів, готують форшмак, смажать, маринують або запікають. Одним із цікавих варіантів приготування оселедця є оселедець у томаті.

Ця страва поєднує в собі яскравий смак риби та насичену кисло-солодку нотку томатного соусу. Вона стане чудовим доповненням до будь-якого святкового чи буденного столу, а також порадує тих, хто любить прості, але смачні закуски. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alinaumami".

Як приготувати оселедець у томатному соусі

Інгредієнти:

1 оселедець;

1 цибулина;

0,5 ч. л. цукру;

1 ст. л. оцту;

перець;

гострий перець/соус;

2 ст. л. томатної пасти або кетчупу;

Спосіб приготування:

1.Рибу почистити, нарізати на довільні шматочки.

2.Цибулю нарізати півкільцями.

3.Змішати спеції, оцет, цукор, томатну пасту.

4.Вилити соус до риби, перемішати.