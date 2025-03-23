На магазинний оселедець й не глянете: у якому маринаді його замаринувати (відео)
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Оселедець — одна з найпопулярніших риб на українському столі, яку часто використовують для приготування різноманітних страв. Її додають до салатів, готують форшмак, смажать, маринують або запікають. Одним із цікавих варіантів приготування оселедця є оселедець у томаті.
Ця страва поєднує в собі яскравий смак риби та насичену кисло-солодку нотку томатного соусу. Вона стане чудовим доповненням до будь-якого святкового чи буденного столу, а також порадує тих, хто любить прості, але смачні закуски. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alinaumami".
Як приготувати оселедець у томатному соусі
Інгредієнти:
- 1 оселедець;
- 1 цибулина;
- 0,5 ч. л. цукру;
- 1 ст. л. оцту;
- перець;
- гострий перець/соус;
- 2 ст. л. томатної пасти або кетчупу;
Спосіб приготування:
1.Рибу почистити, нарізати на довільні шматочки.
2.Цибулю нарізати півкільцями.
3.Змішати спеції, оцет, цукор, томатну пасту.
4.Вилити соус до риби, перемішати.