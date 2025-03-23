На магазинную сельдь и не посмотрите: в каком маринаде ее замариновать (видео)
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Справится даже новичок
Сельдь – одна из самых популярных рыб на украинском столе, которую часто используют для приготовления разнообразных блюд. Ее добавляют в салаты, готовят форшмак, жарят, маринуют или запекают. Одним из интересных вариантов приготовления сельди является сельдь в томате.
Это блюдо сочетает яркий вкус рыбы и насыщенную кисло-сладкую нотку томатного соуса. Она станет отличным дополнением к любому праздничному или обыденному столу, а также порадует тех, кто любит простые, но вкусные закуски. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alinaumami".
Как приготовить сельдь в томатном соусе
Ингредиенты:
- 1 селедка;
- 1 луковица;
- 0,5 ч. л. сахара;
- 1 ст. л. уксуса;
- перец;
- острый перец/соус;
- 2 ст. л. томатной пасты или кетчупа;
Способ приготовления:
1.Рыбу почистить, нарезать на произвольные кусочки.
2.Лук нарезать полукольцами.
3.Смешать специи, уксус, сахар, томатную пасту.
4. Вылить соус в рыбу, перемешать.