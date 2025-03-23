На магазинную сельдь и не посмотрите: в каком маринаде ее замариновать (видео)

Справится даже новичок

Сельдь – одна из самых популярных рыб на украинском столе, которую часто используют для приготовления разнообразных блюд. Ее добавляют в салаты, готовят форшмак, жарят, маринуют или запекают. Одним из интересных вариантов приготовления сельди является сельдь в томате.

Это блюдо сочетает яркий вкус рыбы и насыщенную кисло-сладкую нотку томатного соуса. Она станет отличным дополнением к любому праздничному или обыденному столу, а также порадует тех, кто любит простые, но вкусные закуски. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alinaumami".

Как приготовить сельдь в томатном соусе

Ингредиенты:

1 селедка;

1 луковица;

0,5 ч. л. сахара;

1 ст. л. уксуса;

перец;

острый перец/соус;

2 ст. л. томатной пасты или кетчупа;

Способ приготовления:

1.Рыбу почистить, нарезать на произвольные кусочки.

2.Лук нарезать полукольцами.

3.Смешать специи, уксус, сахар, томатную пасту.

4. Вылить соус в рыбу, перемешать.