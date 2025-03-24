Готовится пять минут – съедается еще быстрее: какой весенний салат приготовить (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Салат получается очень свежий и питательный
Знакомые всем салаты типа "шубы", "оливье" или "мимозы" давно стали классикой праздничного стола. Они сытны, питательны и всегда вызывают приятные воспоминания. Но с наступлением тепла особенно хочется чего-нибудь легкого, свежего и яркого.
Именно таков весенний салат с зеленью, огурцом и кукурузой. Это блюдо радует глаз сочными цветами и дарит ощущение настоящей весны на тарелке. Она быстро готовится, легко усваивается и прекрасно подходит как к основным блюдам, так и как самостоятельная закуска. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "bude_smachno_razom".
Как приготовить салат с капустой и кукурузой
Ингредиенты:
- огурец – 1 шт.;
- консервированная кукуруза – 100 г;
- зеленый лук – 200 г;
- майонез или сметана – по вкусу;
- соль – по вкусу;
Способ приготовления:
1.Все продукты произвольно нарезать.
2.Смешать в салатной миске все нарезанные ингредиенты, добавить майонез, посолить по вкусу и перемешать.
3.Можно подавать сразу в любой гарнир.