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Готовится пять минут – съедается еще быстрее: какой весенний салат приготовить (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Легкий, вкусный, из доступных продуктов, на скорую руку
Легкий, вкусный, из доступных продуктов, на скорую руку. Фото instagram.com

Салат получается очень свежий и питательный

Знакомые всем салаты типа "шубы", "оливье" или "мимозы" давно стали классикой праздничного стола. Они сытны, питательны и всегда вызывают приятные воспоминания. Но с наступлением тепла особенно хочется чего-нибудь легкого, свежего и яркого.

Именно таков весенний салат с зеленью, огурцом и кукурузой. Это блюдо радует глаз сочными цветами и дарит ощущение настоящей весны на тарелке. Она быстро готовится, легко усваивается и прекрасно подходит как к основным блюдам, так и как самостоятельная закуска. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "bude_smachno_razom".

Как приготовить салат с капустой и кукурузой

Ингредиенты:

  • огурец – 1 шт.;
  • консервированная кукуруза – 100 г;
  • зеленый лук – 200 г;
  • майонез или сметана – по вкусу;
  • соль – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Все продукты произвольно нарезать.

2.Смешать в салатной миске все нарезанные ингредиенты, добавить майонез, посолить по вкусу и перемешать.

3.Можно подавать сразу в любой гарнир.

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#Салат #Зелень #Огурец #Готовим дома