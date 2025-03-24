Ліниві гарячі бутерброди "з нічого": ситний обід за 10 хвилин (відео)

Апетитний студентський рецепт

Прості та швидкі рецепти можуть просто врятувати, коли потрібно поїсти смачно та швидко. Ми розповідали, як приготувати ліниві пельмені. Тепер поділимось рецептом лінивих гарячих бутербродів "з нічого".

Цей ситний обід можна з нуля приготувати за 10 хвилин. Це дуже просто, ситно і нереально смачно. Рецептом поділились у кулінарному блозі vitala_foodblog.

Інгредієнти:

1 цибуля

2 плавлені сирки

2 яйця

хліб

олія для смаження

Спосіб приготування:

Перш за все, дрібно нарізаємо цибулю. Плавлені сирки натираємо на тертці. Щоб це було простіше зробити, можна їх на 15-20 хвилин покласти в морозилку. Додаємо до сиру яйця та цибулю. Солимо та перчимо до смаку, все ретельно перемішуємо. Нарізаємо хліб на скибочки. Намащуємо сирною масою хліб. Розігріваємо сковороду з олією. Викладаємо хліб на розігріту сковороду начинкою вниз. Обсмажуємо до готовності, тоді перевертаємо та смажимо ще зі сторони хліба.

Гарячі бутерброди виходять рум’яними, ситними і дуже смачними. Також ми розповідали, як приготувати вдома халву з кунжуту.