Ніхто не помітить, що в них немає м'яса: рецепт нереально смачних пісних голубців (відео)

Дуже смачні пісні голубці

Навіть дотримуючись посту, можна їсти смачно. Ми ділились рецептом домашньої халви. Тепер розповімо, як у Великий піст приготувати ідеальну страву — нереально смачні пісні голубці.

У кулінарному блозі vistovska_cooking розповіли, як приготувати цю страву дуже смачно попри те, що в ній немає м’яса. Ці грибні голубці виходять ароматними і ситними.

Інгредієнти:

капуста — 1 середня

гриби — 300-400 г

рис — 200 г

морква — 1 шт

цибуля — 1 шт

улюблена зелень

вода — 300 мл

томатний соус — 4 ст. л.

спеції — до смаку

Спосіб приготування:

У капусти вирізаємо качан. Занурюємо її в киплячу воду. По мірі того, як капуста приварюється, відділяємо листи. Коли капуста трохи охолоне, зрізаємо товсті білі прожилки з листків. Моркву та цибулю чистимо, цибулю нарізаємо. Моркву натираємо на тертці, а гриби дрібно кришимо. Обсмажуємо овочі з грибами на рослинній олії, відкладаємо, щоб охололи. Рис відварюємо до напівготовності. Перекладаємо його у миску, щоб він охолонув. Коли все охолоне, змішуємо рис, овочі з грибами, зелень і спеції. Загортаємо начинку в капустяне листя. Викладаємо голубці у каструлю. Заливаємо водою з томатним соусом. Під кришкою готуємо на маленькому вогні 2-3 години (чим довше, тим краще).

Це довге приготування голубців робить їх фантастично смачними і ароматними. Також ми розповідали, як особливо смачно приготувати деруни.