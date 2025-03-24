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Ніхто не помітить, що в них немає м'яса: рецепт нереально смачних пісних голубців (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Чудовий рецепт грибних голубців Новина оновлена 24 березня 2025, 21:36
Чудовий рецепт грибних голубців. Фото Скриншот з відео

Дуже смачні пісні голубці

Навіть дотримуючись посту, можна їсти смачно. Ми ділились рецептом домашньої халви. Тепер розповімо, як у Великий піст приготувати ідеальну страву — нереально смачні пісні голубці.

У кулінарному блозі vistovska_cooking розповіли, як приготувати цю страву дуже смачно попри те, що в ній немає м’яса. Ці грибні голубці виходять ароматними і ситними.

Інгредієнти:

  • капуста — 1 середня
  • гриби — 300-400 г
  • рис — 200 г
  • морква — 1 шт
  • цибуля — 1 шт
  • улюблена зелень
  • вода — 300 мл
  • томатний соус — 4 ст. л.
  • спеції — до смаку

Спосіб приготування:

  1. У капусти вирізаємо качан. Занурюємо її в киплячу воду. По мірі того, як капуста приварюється, відділяємо листи.
  2. Коли капуста трохи охолоне, зрізаємо товсті білі прожилки з листків. Моркву та цибулю чистимо, цибулю нарізаємо.
  3. Моркву натираємо на тертці, а гриби дрібно кришимо. Обсмажуємо овочі з грибами на рослинній олії, відкладаємо, щоб охололи.
  4. Рис відварюємо до напівготовності. Перекладаємо його у миску, щоб він охолонув.
  5. Коли все охолоне, змішуємо рис, овочі з грибами, зелень і спеції. Загортаємо начинку в капустяне листя.
  6. Викладаємо голубці у каструлю. Заливаємо водою з томатним соусом. Під кришкою готуємо на маленькому вогні 2-3 години (чим довше, тим краще).

Це довге приготування голубців робить їх фантастично смачними і ароматними. Також ми розповідали, як особливо смачно приготувати деруни.

Теги:
#Рецепт #Гриби #Капуста #Голубці #Піст