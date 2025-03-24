Ніхто не помітить, що в них немає м'яса: рецепт нереально смачних пісних голубців (відео)
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Дуже смачні пісні голубці
Навіть дотримуючись посту, можна їсти смачно. Ми ділились рецептом домашньої халви. Тепер розповімо, як у Великий піст приготувати ідеальну страву — нереально смачні пісні голубці.
У кулінарному блозі vistovska_cooking розповіли, як приготувати цю страву дуже смачно попри те, що в ній немає м’яса. Ці грибні голубці виходять ароматними і ситними.
Інгредієнти:
- капуста — 1 середня
- гриби — 300-400 г
- рис — 200 г
- морква — 1 шт
- цибуля — 1 шт
- улюблена зелень
- вода — 300 мл
- томатний соус — 4 ст. л.
- спеції — до смаку
Спосіб приготування:
- У капусти вирізаємо качан. Занурюємо її в киплячу воду. По мірі того, як капуста приварюється, відділяємо листи.
- Коли капуста трохи охолоне, зрізаємо товсті білі прожилки з листків. Моркву та цибулю чистимо, цибулю нарізаємо.
- Моркву натираємо на тертці, а гриби дрібно кришимо. Обсмажуємо овочі з грибами на рослинній олії, відкладаємо, щоб охололи.
- Рис відварюємо до напівготовності. Перекладаємо його у миску, щоб він охолонув.
- Коли все охолоне, змішуємо рис, овочі з грибами, зелень і спеції. Загортаємо начинку в капустяне листя.
- Викладаємо голубці у каструлю. Заливаємо водою з томатним соусом. Під кришкою готуємо на маленькому вогні 2-3 години (чим довше, тим краще).
Це довге приготування голубців робить їх фантастично смачними і ароматними. Також ми розповідали, як особливо смачно приготувати деруни.