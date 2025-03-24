Ленивые горячие бутерброды "из ничего": сытный обед за 10 минут (видео)
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Аппетитный студенческий рецепт
Простые и быстрые рецепты могут просто спасти, когда нужно поесть вкусно и быстро. Мы рассказывали, как приготовить ленивые пельмени. Теперь поделимся рецептом ленивых горячих бутербродов "из ничего".
Этот сытный обед можно с нуля приготовить за 10 минут. Это очень просто, сытно и нереально вкусно. Рецептом поделились в кулинарном блоге vitala_foodblog.
Ингредиенты:
- 1 лук
- 2 плавленые сырки
- 2 яйца
- хлеб
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Прежде всего, мелко нарезаем лук. Плавленые сырки натираем на терке. Чтобы это было проще сделать, можно их на 15-20 минут уложить в морозилку.
- Добавляем в сыр яйца и лук. Солим и перчим по вкусу, тщательно перемешиваем.
- Нарезаем хлеб на ломтики. Намазываем творожной массой хлеб. Разогреваем сковороду с растительным маслом.
- Выкладываем хлеб на разогретую сковороду начинкой вниз. Обжариваем до готовности, переворачиваем и жарим еще со стороны хлеба.
Горячие бутерброды получаются румяными, сытными и вкуснейшими. Также мы рассказывали, как приготовить дома халву из кунжута.