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Ленивые горячие бутерброды "из ничего": сытный обед за 10 минут (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Сытное блюдо на сковороде
Сытное блюдо на сковороде. Фото sensatsiya.com

Аппетитный студенческий рецепт

Простые и быстрые рецепты могут просто спасти, когда нужно поесть вкусно и быстро. Мы рассказывали, как приготовить ленивые пельмени. Теперь поделимся рецептом ленивых горячих бутербродов "из ничего".

Этот сытный обед можно с нуля приготовить за 10 минут. Это очень просто, сытно и нереально вкусно. Рецептом поделились в кулинарном блоге vitala_foodblog.

Ингредиенты:

  • 1 лук
  • 2 плавленые сырки
  • 2 яйца
  • хлеб
  • масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Прежде всего, мелко нарезаем лук. Плавленые сырки натираем на терке. Чтобы это было проще сделать, можно их на 15-20 минут уложить в морозилку.
  2. Добавляем в сыр яйца и лук. Солим и перчим по вкусу, тщательно перемешиваем.
  3. Нарезаем хлеб на ломтики. Намазываем творожной массой хлеб. Разогреваем сковороду с растительным маслом.
  4. Выкладываем хлеб на разогретую сковороду начинкой вниз. Обжариваем до готовности, переворачиваем и жарим еще со стороны хлеба.

Горячие бутерброды получаются румяными, сытными и вкуснейшими. Также мы рассказывали, как приготовить дома халву из кунжута.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Лук #Бутерброды