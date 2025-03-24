Ленивые горячие бутерброды "из ничего": сытный обед за 10 минут (видео)

Аппетитный студенческий рецепт

Простые и быстрые рецепты могут просто спасти, когда нужно поесть вкусно и быстро. Мы рассказывали, как приготовить ленивые пельмени. Теперь поделимся рецептом ленивых горячих бутербродов "из ничего".

Этот сытный обед можно с нуля приготовить за 10 минут. Это очень просто, сытно и нереально вкусно. Рецептом поделились в кулинарном блоге vitala_foodblog.

Ингредиенты:

1 лук

2 плавленые сырки

2 яйца

хлеб

масло для жарки

Способ приготовления:

Прежде всего, мелко нарезаем лук. Плавленые сырки натираем на терке. Чтобы это было проще сделать, можно их на 15-20 минут уложить в морозилку. Добавляем в сыр яйца и лук. Солим и перчим по вкусу, тщательно перемешиваем. Нарезаем хлеб на ломтики. Намазываем творожной массой хлеб. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем хлеб на разогретую сковороду начинкой вниз. Обжариваем до готовности, переворачиваем и жарим еще со стороны хлеба.

Горячие бутерброды получаются румяными, сытными и вкуснейшими. Также мы рассказывали, как приготовить дома халву из кунжута.